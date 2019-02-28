Беларусбанк не будет выдавать кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке 1 28.02.2019, 21:01

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Прием заявок на кредиты приостановлен до 31 марта 2019 года.

Беларусбанк принял решение пока не возобновлять выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Прием заявок приостановлен до 31 марта 2019 года, об этом сообщили tut.by в колл-центре банка. При этом кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке) банк продолжит выдавать.

Напомним, с 8 ноября Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на приобретение жилых помещений. Банк также поднял процентные ставки по кредитам на строительство до 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). До повышения — 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи.

С 1 февраля банк возобновил кредитование физлиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составила 16% (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов). "По кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя–физлица", — сообщали в банке.

В марте банк продолжит выдавать кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке). "На покупку жилья у организаций застройщиков в новостройках по договору купли-продажи банк кредиты выдает. Процентная ставка по этим кредитам — ставка рефинансирования плюс 5,4 процентных пункта. Это 15,4%. Но расчет суммы кредита производится исходя из платежеспособности кредитополучателя. Только исходя из доходов того, кто обращается за кредитом, рассчитывается сумма, которую он может получить", — уточнили в колл-центре банка.