В конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова 28.02.2019, 21:07

1,054

Резолюция приурочена к четвертой годовщине смерти политика.

В конгресс США поступила на рассмотрение резолюция, которая касается убийства российского политика Бориса Немцова. Авторами документа стали глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол, передает znak.com.

Резолюция приурочена к четвертой годовщине смерти Немцова. По мнению парламентариев, российские власти скрывают подробности преступления. Поэтому законодатели выступают за проведение независимого международного расследования убийства российского оппозиционера. Кроме того, авторы резолюции предлагают ввести строгие санкции в отношении людей, причастных к гибели Немцова.

«Мы продолжим добиваться надлежащего расследования убийства и будем вынуждать администрацию [президента США Дональда] Трампа к введению строгих санкций в отношении виновных», — подчеркивает Энгель.

Парламентарий напоминает, что у Немцова было видение демократической и свободной России. «Теперь он пополнил длинный список храбрых журналистов, гражданских активистов и политических оппонентов, убитых приспешниками [президента России Владимира] Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля и искоренить любую предполагаемую угрозу авторитарному режиму Путина», — заявил Энгель.