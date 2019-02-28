Гомельчане разработали стратегию борьбы с «тунеядским» декретом 2 28.02.2019, 21:13

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Профсоюз РЭП намерен оказать помощь в борьбе с абсурдным декретом.

Активисты общественно-политического центра на Полесской и правозащитники советуют белорусам писать жалобы и подавать в суды на решения так называемых комиссий по занятости в случае, если их внесли в список «тунеядцам». А помочь несогласным готовы правозащитники и независимый профсоюз РЭП, передает «Радыё Рацыя».

Гомельчанка Мария Тарасенко обратилась за помощью к Леониду Судаленко.

- Мы с мужем приняли решение с этим абсурдом бороться в правовой плоскости. Я обратилась в независимый профсоюз РЭП. Я стала его членом. Сначала была жалоба в администрацию Железнодорожного района, в исполком. Это нарушение статьи 41, принуждение к работе. Это нарушение международных норм.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко обращает внимание на то, что власти учли опыт массовых протестов белорусов в начале 2017 года.

- Власть уже обучена. Сначала повышение тарифа на горячую воду - и будут смотреть, как воспримет белорус. Затем заработает тяжелая артиллерия ... Сегодня нет того, что плати налог и все - как это было в 2017 году. Тогда власть залезла к каждому в карман и люди вышли с протестами.