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Защитник «Барселоны» Жорди Альба продлил контракт с отступными €500 млн

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  • 28.02.2019, 21:23
Жорди Альба
фото с сайта armsport.am

Стороны договорились о подписании нового соглашения до 30 июня 2024 года.

«Барселона» продлит контракт с защитником команды Жорди Альбой, сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба. Стороны договорились о подписании нового соглашения до 30 июня 2024 года.

Дата официальной церемонии продления контракта будет объявлена в ближайшее время. В документе будет указана сумма отступных в размере €500 млн.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. Он перешел в каталонский клуб из «Валенсии» за €14 млн. В составе команды защитник провел 282 матча во всех турнирах и забил 14 голов.

С «Барселоной» Альба выиграл 13 трофеев. Он стал четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Кубка страны. Также 29-летний футболист три раза выиграл Суперкубок Испании, по разу — Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.

С 2011 года Альба выступает за сборную Испании. Всего он провел 67 матчей за национальную команду, забив восемь голов.


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