Почему браки в США крепче, чем в Беларуси? 1 Карина Комиссарчик, «Онлайнер»

28.02.2019, 21:49

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фото с сайта onliner.by

Эмигрировавшая в США белоруска поделилась своими наблюдениями.

Когда мне было 20, многие родственники, мамины подруги, подмигивая, спрашивали, когда же я собираюсь выйти замуж. Причем в 19 никто ничего не спрашивал, а в 20 резко стали интересоваться. В 21 ситуация накалилась тем, что уже не было вопросов, были конкретные рекомендации. Про себя я думала: «Что, правда пора? А как же карьера, путешествия и разборки в себе?» Мудрые женщины объясняли, что с карьерой и правильным внутренним миром мужика я на себе никогда не женю, так что нужно торопиться.

Дело еще осложнялось тем, что очень многие мои ровесники начали связывать себя узами брака. У некоторых родились дети. Когда два ребенка начинают играть в семью, из этого редко получается что-то хорошее. В порыве эмоций влюбленные, толком не разобравшись ни в себе, ни в друг друге, решают, что всю жизнь хотят провести вместе. Их уверенность в этом ослабевает уже в конце первого года совместной жизни. Зато родители довольны, общество отстало, а красивые фото для интернета доказывают, как молодая пара счастлива. Расскажите это 20-летним американцам, и они покрутят пальцем у вашего виска.

Здесь мало юных невест

В США ситуация категорически противоположная. Люди здесь вступают в брак гораздо позже. И дело не столько в необходимости окончить университет и найти хорошую работу, сколько в том, что молодые люди просто об этом не думают. Они хотят насладиться свободной, самостоятельной жизнью, набраться опыта и точно понять, чего они хотят от себя и от будущего партнера. Я уже писала, что работала в мастерской по ремонту свадебных платьев. Там же был и салон готовых нарядов. Невест я видела много, и крайне редко мне встречались совсем юные особы.

Но это не значит, что молодые люди в США не заводят отношения. Конечно, они встречаются, проводят выходные, многие пробуют жить вместе, но делать отношения законными не спешат. Причем не торопятся как парни, так и девушки. Мне кажется, что они решаются на брак тогда, когда хотят детей. То есть отношения могут длиться пять, семь лет, но не быть узаконенными, и это никого не смущает. Поначалу я сетовала, мол, как так! Повстречались немного — и давайте женитесь, к чему кота за то самое место тянуть! Потом я стала спрашивать себя: а зачем им жениться сейчас? Они молоды, все может еще 300 раз поменяться, а несчастных жертв развода и без того хватает.

Крепкие отношения — это партнерство

В Беларуси можно часто услышать, что женщина зарабатывает на «шампуни и маникюр», а мужчина — на семью. С такими установками многие наши девушки и выходят замуж, будучи уверенными, что муж должен их содержать. Не должен. Если у барышни все хорошо со здоровьем, руки и ноги на месте, мозги работают и она не в декретном отпуске, не должен 1000 раз! Ожидания женщины не совпадают с реальностью жизни, и начинается песня: «Я выбрала не того, я с ним несчастлива». В США у девушек тоже проскальзывают такие взгляды на замужество, но реже. Здесь философия брака заключается в партнерстве, разделении обязанностей поровну, командной работе, если хотите. Страна-то за равноправие полов. Многие женщины в США отдали свою жизнь за это равноправие. Настоящей американке будет стыдно не делать что-то наравне с мужчиной, если она это сделать может.

Однако, есть и другая сторона вопроса. В Беларуси же процветает проблема неравной заработной платы среди мужчин и женщин при всех прочих равных. В США, кстати, эта проблема тоже есть, но она не такая яркая, как в Беларуси. Я могу даже заявить, что женщины в США зарабатывают более чем хорошо, если этого хотят. То есть они могут совершенно спокойно сами себя содержать. Им не нужно для этого выходить замуж.

Кстати, белорусского мужчину тоже воспитывают установкой, что он — мужик и его обязанность — зарабатывать деньги и развиваться, а жена ему нужна, чтобы штопала носки и бегала за ним с ложкой. Это, разумеется, преувеличение, но суть вы поняли. А женится он на девушке, у которой есть любимая работа, 100 увлечений и друзей. Носки она предпочитает заказывать онлайн, там же и еду на ужин, и видала она в гробу ваши «женские» обязанности. Снова нестыковочка, снова несовпадение ожиданий и реальности — и, как следствие, развод.

Деньги на совместную жизнь

Но самой важной причиной разводов в Беларуси, на мой взгляд, является отсутствие финансовой свободы. Жилищный вопрос же — первый и самый острый камень преткновения у молодых белорусских пар. Возможности взять кредит нет. Если зарплата позволяет, пара, конечно, жилье арендует, а если нет — новоиспеченным мужу и жене приходится жить у родителей, а это так себе затея. И хорошо, если площадь квартиры позволяет разместиться молодоженам хотя бы в отдельной комнате, а если нет? А если появились дети? Я даже не хочу представлять, какие это влечет за собой проблемы и вопросы для всех участников этого мероприятия.

В Америке, если мы говорим не о Калифорнии и Нью-Йорке, решив вопрос с кредитным рейтингом, можно купить в ипотеку небольшой, но милый домик с достаточным количеством спален, ванных комнат, а также гаражом и лужайкой на заднем дворе. Разумеется, здесь появляется проблема — счета по ипотеке. Но у нас, например, счет за кредит в месяц такой же, какой была плата за аренду апартаментов. Естественно, молодожены в США пользуются возможностью приобрести свой дом в кредит, но под вполне разумные проценты, и начать полноценную семейную жизнь.

Далее, у каждого уважающего себя американца есть кредитная карта. Да, это очень скользкая дорожка, я знаю. Люди обрастают долгами очень просто, а отдают их очень тяжело. Но иметь такой «спасательный круг» важно для семьи. В жизни может произойти всякое. Главное — вовремя отдавать долги банку. В Беларуси не так распространены кредитные карты и далеко не всем людям они доступны. Иногда из-за мелких финансовых проблем (наподобие зарплата завтра, а продукты нужно купить сегодня) у молодой пары начинаются очень даже крупные ссоры, что влечет за собой грустные последствия.

Семейные ценности — на первом месте

Опять же, везде в США, кроме самых крупных и модных городов, семейные ценности — на первом месте для всех. Самое важное, что у тебя есть, — это семья, твой муж или жена. У американцев есть хорошие товарищи, люди, с которыми они близко общаются, но твой лучший друг — твой партнер по жизни. Я бы даже сказала, что здесь ощущается целая пропаганда семьи: порции в ресторанах семейные, продукты продаются большими упаковками, отдых тоже минимум на четверых, машины огромные, чтобы вместились все ваши пять детей. Волей-неволей ты впитываешь это и начинаешь относиться к своей семье как к чему-то нерушимому и неизменному. Думаю, в Беларуси отношение к семье несколько другое, оттого и разводов столько много.

Кроме того, к моему большому удивлению, США — очень религиозная страна. Количество религий, о которых здесь можно узнать, просто зашкаливает. Чем бы они между собой ни отличались, некоторые основы их объединяют. Одна из них: брак заключается один раз и навсегда. Для очень многих людей в США брак — это не только законный союз перед обществом, но и перед Богом, что для них гораздо важнее.

Развод — это дорого

Мой цинизм и атеистические взгляды не позволяют мне не упомянуть, что развод в США — это очень дорого. Знаю одну пару, которая при разводе не могла поделить дом. Даже домишко, вообще ничего особенного. Так вот, когда наконец дом поделили, его пришлось продать, чтобы бывшие муж и жена могли рассчитаться с адвокатами. Развод означает все поделить пополам. Нежелание это делать очень многих сдерживает от расставания.

Плюс, если жена в браке не работала, например, потому что была с детьми, муж после развода обязан ее содержать, пока она снова не выйдет замуж. Такие ситуации — редкость здесь, но слышала про пару, где экс-жена уже давно нашла себе нового мужчину, но не выходит за него замуж, чтобы получать деньги от бывшего мужа — $7 тыс. в месяц, к слову.

Идем дальше. Суд может обязать вас несколько месяцев ходить к семейному психологу, если считает, что союз еще можно спасти. Особенно если есть дети. Приемы у терапевта очень дорогие, так что, если хотите развестись, готовьтесь потратиться. В общем, невыгодно разводиться в США и даже затратно.

Брачный контакт, кстати, часто позволяет решить многие важные вопросы «на берегу», чтобы потом не превращать это в повод для ссор. Например, кто-то в паре зарабатывает намного больше. Он или она, разумеется, хочет обезопасить свои доходы, потому что никогда не знаешь, как сложится жизнь. С одной стороны, совсем не романтично, с другой — все решено изначально и нет поводов для выяснения отношений. Выбирайте.

Брак в любой стране — дело непростое и нервное. Оно требует круглосуточного внимания и бесконечных инвестиций. Духовных в первую очередь. Просто работа над тем, как тихо заняться сексом, чтобы родители не услышали, несколько отличается от решения вопросов единения, поиска общих интересов, душевного покоя. Также слегка проблематично строить качественные отношения, если каждый в паре считает, что ему вечно должны. Два ребенка-эгоиста в браке изначально обрекают союз на разрыв. Так что нужно вначале подрасти, начать хоть что-то собой представлять, начать нормально зарабатывать, в конце концов, а уже потом и платье, и одна на двоих вечность, и спокойное отношение к разбросанным носкам.

Карина Комиссарчик — эмигрировала из Беларуси в США год назад. Старается как можно больше узнать о стране, где предстоит жить в дальнейшем, поэтому уже посетила 23 штата. С удовольствием рассказывает американцам про то, где находится Беларусь.

Карина Комиссарчик, «Онлайнер»