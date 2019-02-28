Нетаньяху сравнил обвинения против себя с карточным домиком 28.02.2019, 22:02

Биньямин Нетаньяху

Обвинения в коррупции премьер-министр Израиля отверг как беспочвенную «охоту на ведьм».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинения против себя в коррупции политически мотивированной «охотой на ведьм».

С такой речью он выступил в заявлении для журналистов, передает Times of Israel. Его транслировало местное телевидение, уточняет Reuters.

«В этих утверждениях нет ничего. Весь этот карточный домик рухнет», — заявил Нетаньяху.