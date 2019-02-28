Минское «Динамо» взяло реванш у сборной клубов экстралиги 2 28.02.2019, 22:07

Решающий матч пройдет 2 марта на «Минск-Арене».

Последний день зимы ознаменовался вторым выставочным матчем между минским "Динамо" и сборной клубов экстралиги, передает pressball.by.

В первом поединке, который прошел на "Минск-Арене", победила команда Михаила Захарова, а на "Чижовка-Арене" сильнее были "зубры" — 2:1.

Решающий матч пройдет 2 марта на "Минск-Арене" и начнется в 18.30.

СБОРНАЯ КЛУБОВ ЭКСТРАЛИГИ — ДИНАМО Мн — 1:2

СБОРНАЯ: Брикун; Боголейша — Антонов, Жидких — Развадовский — Стефанович; Мажуга — Крыскин, А.Малявко — Кулаков — Кислый; Мицкевич — Казакевич, Лопачук — Дрозд — Амброжейчик; Кашкар — Гайнетдинов — Ногачев; Щечин.

ДИНАМО: Карнаухов; Хенкель — Лисовец, Хауден — Терещенко (к) — Когалев; Уиркош — Евенко, Китаров — Литвинов — Волков; Бокун — Знахаренко, Пулккинен — Ковыршин — Парфеевец; Корсо.

ШАЙБЫ: 0:1 — Парфеевец (Ковыршин, Корсо, 1.04). 1:1 — Стефанович (Боголейша, 32.49 — бол.). 1:2 — Лисовец (56.04).