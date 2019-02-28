В Словакии предвыборный рейтинг возглавила активистка-адвокат 28.02.2019, 22:19

Зузана Чапутова

фото с сайта wikimedia.org

Первый тур выборов президента Словакии состоится 16 марта.

Лидером предвыборных рейтингов в Словакии стала адвокат, общественная активистка и вице-председатель партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова.

Таковы данные опроса агентства AKO для коммерческого телевидения TA3, пишет eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

За Чапутову, которую поддерживает ряд оппозиционных прогрессивных и либеральных партий, а также не баллотирующийся президент Андрей Киска, в первом туре президентских выборов готовы отдать голоса 27,5% избирателей.

На втором месте действующий вице-президент Еврокомиссии и главный кандидат от правящей партии Smer-SD Марош Шефчович. За него готовы проголосовать 17,1% опрошенных.

В то же время опрос Focus показал, что Чапутову поддерживают 26,3% опрошенных, Шефчовича - 20,4%.

Оба опроса были проведены до того, как ученый, предприниматель и политик Роберт Мистрик на днях снял свою кандидатуру в пользу Чапутовой.

Первый тур выборов президента Словакии состоится 16 марта.