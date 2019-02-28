Лидеры Бухарестской девятки высказались за продолжение НАТО политики «открытых дверей» 28.02.2019, 23:06

Лидеры В9 хотят более тесного взаимодействия с НАТО и США.

НАТО должно быть открыто для принятия в свои ряды Грузии, Молдовы, Украины и Северной Македонии, потому что это укрепит взаимодействие, а также будет стимулировать реформы, считает Анджей Дуда.

Об этом президент Польши заявил на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг в Кошице саммита Бухарестской девятки (В9), передает «Радио Польша».

Самой большой угрозой для безопасности региона президент Польши назвал Россию и ее неоимперскую политику.

По мнению Анджея Дуды, агрессия против Грузии в 2008 году и против Украины являются наиболее наглядным доказательством существования этой угрозы.

Глава Польши подчеркнул, что из Кошице был отправлен четкий сигнал о необходимости укрепления союзнической солидарности и трансатлантических связей.

В свою очередь президент Румынии Клаус Иоханнис заявил, что командные структуры НАТО должны быть перемещены ближе в направлении нашего региона. По его мнению Североатлантический альянс должен присутствовать в Черном море.

Основными темами саммита президентов стран Бухарестской девятки - Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии – была ситуация безопасности на восточном фланге НАТО, расширение военного присутствия США в регионе, а также противодействие гибридным угрозам. В саммите участвовал глава НАТО Йенс Столтенберг.