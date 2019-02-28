Гомельчане о «тунеядском» декрете: Мы решили бороться с этим абсурдом 1 28.02.2019, 23:35

1,037

ФОТО: DW.DE

Завтра подскочат коммунальные тарифы для так называемых «тунеядцев».

«Неправильные» граждане заплатят за коммунальные услуги больше. С завтрашнего дня власти начнут взимать полную оплату подогрева воды с так называемых незанятых в экономике собственников жилья. Людей без работы чиновники еще называют тунеядцами. Насколько повышаются тарифы и как защитить себя от дополнительных поборов, рассказывает «Белсат».

«Это все абсурд, мы решили бороться с этим абсурдом».

Такие эмоции вызывают печально известные «антитунеядские декреты». Налог на безработных – отменен, зато есть повышенная оплата коммунальных услуг. Сколько людей заплатят больше – неизвестно, но в базу незанятых в экономике внесены 425 тысяч человек.

Как спасаться от черных списков? Гомельчане пытались узнать на встрече с представителями профсоюза РЭП и правозащитниками. Экономист Николай Новиков:

«Самый простой для власти вариант – это разделить граждан на правильных и неправильных и сказать, что в своих проблемах они виноваты сами».

С марта эти «неправильные» люди должны платить за горячую воду по полному тарифу. Казалось бы, повышение не такое большое – на 20 рублей для «незанятой» семьи из трех человек. Но осенью власти в пять раз повысят оплату за отопление. Вместо 12 рублей за стандартную двухкомнатную квартиру придется платить 60.

По мнению некоторых правозащитников, «антидармоедский декрет» перечит конституции и подвешивает дамоклов меч над сотнями тысяч граждан.

«Может, введут платную медицину. Белорусская власть же говорит, что мы за цивилизованным миром не пойдем – может, введут проездной незанятого. Всякое может быть, и что будет – мы не знаем!» – считает правозащитник Леонид Судаленко.

Сообщение о внесении в «базу тунеядцев» – стресс для каждой семьи. Не единожды в список ошибочно попадали трудоустроенные, пенсионеры, многодетные матери, не говоря уже о тех, кто работает за границей.

«Мне просто хочется в глаза посмотреть тем людям. Мы говорим: комиссия, комиссия, а ведь это конкретные физические люди, которые имеют свои лица, свои фамилии и имена», – говорит водитель в одной из стран ЕС Дмитрий.

Официально зарегистрированных безработных в нашей стране – всего 14 тысяч человек. А вот записанных в тунеядцы – в 30 раз больше. Вместо того, чтобы создавать новые места работы и дать людям приличное пособие по безработице, власти взимают деньги с тех, кто вынужден работать неформально.

«Гомель – это город шабашки, гастарбайтеров, фасадчиков. Это культура наша! И я жил в этой культуре. Всю жизнь шабашил, «дармоедил». А сейчас – я не знаю, куда идти работать! Сейчас мне 59 лет!» – говорит сезонный рабочий Алексей.

Социальной справедливости декрет не восстанавливает и искать работу не мотивирует – убеждены опрошенные нами гомельчане.

«У нас в стране не столько много рабочих мест, чтобы все могли устроиться. Насколько я знаю, у нас люди даже при большом желании не могут найти работу».

«У нас даже рабочие не зарабатывают столько, чтобы можно было заработать на коммуналку».

«У меня сын работает давно в Италии – 11 лет уже. Так он прислал бумагу. Он прописан, но не живет у меня – значит нужны специальные бумаги. А то, что я плачу за вывоз мусора, за лифт, несмотря на то, что он не живет, – это никого не волнует», – возмущаются жители Гомеля.

Некоторые из тех, кого затронул «антидармоедский декрет», считают, что цель его – не экономическая, а политическая.

«Сегодня ты или поддерживаешь власть и работаешь на «Гомсельмаше» за триста долларов – извините, триста рублей, – или завтра мы выгоняем тебя с работы, называем дармоедом, повышаем тебе коммуналку. Ты не можешь платить, и мы выкидываем тебя из жилого помещения. Все!» – говорит водитель Дмитрий.

Если вы безработный и вам пришло «письмо счастья, выход, по мнению правозащитников, только один: обращаться в независимые профсоюзы и подавать на чиновников в суд.