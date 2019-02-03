США официально сообщили России о выходе из договора о ракетах 3.02.2019, 3:31

Москве дали шесть месяцев на возврат к нормам ДРСМД и уничтожение ракет 9М729.

Соединенные Штаты официально проинформировали Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по истечении шести месяцев. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. При этом он сослался на статью 15 соглашения, сообщает dw.com.

По его словам, Россия неоднократно предприняла действия, идущие вразрез с содержанием договора и нарушила американские интересы. "США больше не могут быть связаны договором, в то время как Россия его открыто нарушает", - подчеркнул он. Если в течение ближайшего полугодия Москва не вернется к соблюдению ДРСМД и не уничтожит ракеты 9М729 и связанную с ними технику, договор прекратит свое существование, добавил госсекретарь США.

Путин заявил о "зеркальном ответе"

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" на решение США приостановить участие страны в ДРСМД и поручил МИД и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о соглашении. Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений". В то же время он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу в качестве одной из "ответных мер" начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".

Накануне Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 декабря 2018 года Соединенные Штаты пообещали выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. Срок ультиматума истек 2 февраля.

США заявляют о нарушении Москвой ДРСМД

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает. По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит соглашению. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.