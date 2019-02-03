Посол Венесуэлы в Ираке признал Хуана Гуаидо президентом 3.02.2019, 8:03

Хуан Гуайдо

Фото: Reuters

Дипломат заявил, что его место находится рядом с народом.

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента. Об этом он сообщил в видеообращении, передает El Nacional.

«Наше место находится рядом с народом, Конституцией и Национальным собранием как единственной законной властью», — сказал он.

Издание отмечает, что его назначил послом президент Уго Чавес, который скончался в 2013 году.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны до проведения новых выборов. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки, Грузия, Израиль, Европарламент и другие. Гуаидо также признал Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес Родригес.