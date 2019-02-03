Откуда у Кремля информация о секретных военных объектах Беларуси? 3.02.2019, 8:34

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Хакеры добыли документы российских министерств.

Активисты группы Distributed Denial of Secrets опубликовали архив внутренней переписки и других документов ряда российских министерств и компаний. Общий объем данных - более 175 гигабайт.

Белорусские СМИ упоминали об этом пару дней назад, однако на самое интересное внимания почему-то не обратили. Огромное количество файлов представляет собой информацию о нашей стране, в первую очередь — оборонного характера, пишет телеграм-канал «Баста».

Среди документов мы обнаружили детальные планы трех военных баз - в Мачулищах, Михановичах и Станьково. Все эти объекты расположены в нескольких десятках километров от столицы страны и трассы М1. Станьково - это бывшая база ракет средней дальности с военным городком и сохранившейся подземной инфраструктурой. Поблизости находятся сборочные цехи «Завода точной электромеханики», который выпускает системы залпового огня «Полонез».

Также в опубликованном архиве присутствуют схемы полетов Минского авиационного узла с возможностью ориентирования по погодным условиям и времени суток, карты военных и гражданских аэропортов, списки десятков объектов ВС, среди которых есть и склады хранения взрывчатых веществ, детальные планы ключевых населенных пунктов, в том числе расположенных возле военных объектов, причем намного более подробные, чем то, что можно найти в Google Maps.

Большая часть информации, выложенной в архиве несомненно носит секретный характер. Анализировать ее нужно независимым военным экспертам и специалистам. Но есть пару вопросов, ответы на которые хотелось бы получить как можно скорее:

1. Каким образом комплексная секретная информация оборонного характера попала в компьютеры российских министерств и компаний?

2. С какой целью российские власти собирают информацию о военных объектах страны, которая считается ближайшим союзником?

Ну и последний вопрос, скорее, риторический: Саша, ничего не беспокоит, бессонница не мучает?