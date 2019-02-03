В Санкт-Петербурге Навальный объявил о заговоре 3 3.02.2019, 8:48

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Алексей Навальный

Политик выступил перед своими сторонниками и рассказал им о принципах «умного голосования».

В субботу, 2 февраля, руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о начале кампании по выборам депутатов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Главный принцип этой кампании состоит в том, чтобы поддержать любых, даже "технических" кандидатов, которые будут соперничать на выборах с представителями "Единой России".

На встрече со своими петербургскими сторонниками, Алексей Навальный рассказал, почему он решил опробовать свою новую стратегию именно в Санкт-Петербурге, почему на его взгляд, муниципальные выборы важнее губернаторских, и почему уже завтра, возможно, на одного единоросса станет меньше.

На встрече присутствовал корреспондент DW.

Участники встречи с Навальным

Фото: DW

Предмет для зависти Виталия Милонова

Петербургский штаб Алексея Навального выбрал для встречи с руководителем ФБК одно из помещений конгресс-холла "Васильевский".

Кстати, именно здесь в начале сентября 2013 года проходил "контрсаммит" антиглобалистов перед началом саммита G20. Поскольку кампания "умное голосование” будет проводиться в пику российской "партии власти", то, можно говорить о некой преемственности проводимых в "Васильевском" оппозиционных мероприятий.

По данным сотрудников штаба, на встречу записалось около полутора тысяч человек, но в действительности пришло на несколько сотен больше. Поэтому начало мероприятия задержалось минут на двадцать, пока волонтеры записывали имена всех пришедших, посадочных мест явно не хватало, поэтому тем, кто пришел к самому началу встречи пришлось стоять вдоль стен.

Алексей Навальный

Фото: DW

Навальный начал с приветствия: "Привет, друзья, привет, Петербург! Вы не представляете, как я рад быть здесь!" После чего рассказал, что его местные соратники несколько раз подавали заявки на проведение подобных встреч, но каждый раз получали отказ. Затем Навальный неожиданно заявил, что уже завтра, по крайней мере, на одного члена партии "Единая Россия" станет меньше. И пояснил: "Виталий Милонов просто умрет от зависти, когда узнает, что я выступал в таком интерьере".

Стены зала украшали репродукции картин на библейские и евангельские сюжеты, а потолок был расписан в стиле раннего соцреализма – революционные матросы, рабочие и колхозники шагают под красными знаменами.

"Нашего кандидата зовут "второй тур"

Однако, если реплика по поводу Милонова была шуткой, то в отношении других членов EР намерения у Навального самые серьезные. Санкт-Петербург он считает "самым политизированным,самым оппозиционным и самым европейским городом" России. Поэтому его особенно возмущает тот факт, что до 90% депутатских мест в муниципальных округах занимают "единороссы". "И пока мы не отстраним их от власти, ничего хорошего не будет", - заявил Навальный собравшимся, которые встретили эти слова бурными аплодисментами. "Если всех собравшихся здесь переместить в муниципальные округа вместо "единороссов", будет лучше, потому что хуже уже некуда", - продолжил оппозиционер.

Этот план по замене членов "Единой России" представителями любых других партий Навальный открыто назвал "заговором", и предложил всем присутствующим присоединиться к нему. Что же касается губернаторских выборов, то они, по мнению руководителя ФБК, менее важны, потому что никакой особой интриги на них не предвидится, ибо Кремль постарается подобрать нынешнему врио губернатора Александру Беглову заведомо непроходных конкурентов. "Поэтому наш кандидат на этих выборах называется "второй тур", - заявил Навальный. И предложил своим сторонникам сделать все, чтобы победа на предстоящих осенью губернаторских выборах не была для Беглова легкой.

Во время краткого брифинга корреспондент DW спросил у Алексея Навального, не опасается ли он, что в случае победы кандидатов от КПРФ или ЛДПР их переманит на свою сторону все та же "Единая Россия"? Оппозиционер подтвердил, что такие опасения есть: "Мы видим опыт Москвы, когда было выбрано много замечательных кандидатов, и значительное количество их было перекуплено или запугано. Мы учтем этот опыт и будем концентрироваться, скорее, на командах, чем на людях. Мы хотим, чтобы в каждом муниципальном округе шла именно команда, у нее был бы конкретный лидер и четкая политическая установка, а не просто прекрасные люди", - пообещал Навальный.

"Политика – штука сложная"

Руководить избирательным штабом на предстоящих муниципальных выборах в городе на Неве будет Александр Шуршев, у которого есть опыт работы местным депутатом – с 2009 по 2014 году он работал в муниципальном округе "Екатерингофский" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. "На примере Ильи Яшина в Москве мы видим, что муниципальный депутат может сделать очень многое", - заметил Шуршев в беседе с корреспондентом DW. И добавил, что нынешней осенью у муниципальных депутатов будет очень важная функция. "Они утверждают подписи за выдвижение кандидатов в губернаторы. На выборах 2015 года фактически "Единая Россия" сама отбирала, кого можно выдвигать в губернаторы. Сейчас такая картина может повториться, и мы хотим, чтобы это зависело не от "партии власти", а от жителей нашего города", - подчеркнул Александр Шуршев.

Александр Скобов

Фото: DW

Один из участников встречи с Навальным – петербургский историк и публицист Александр Скобов считает, что с кампанией "Умное голосование" можно сравнить призыв Алексея Навального голосовать осенью 2011 года за любую партию, кроме "Единой России". "У этого лозунга были плюсы и минусы. Плюсом было то, что тогда удалось добиться самого серьезного протестного подъема за все время путинского правления. А минус в том, что некоторые потенциальные кандидаты на поддержку в рамках этого умного голосования принадлежат к таким политическим группам, которые потом показали себя достаточно предательскими", - заметил Скобов в беседе с корреспондентом DW. И пояснил, что он имеет в виду КПРФ и "Справедливую Россию". "Конечно, кандидатов от этих партий сейчас сложно поддерживать. Но, с другой стороны, ситуация может измениться, и вместе с ситуацией - и поведение представителей этих партий. Политика - она штука сложная", - подытожил публицист.