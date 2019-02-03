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Венесуэльский облом Лукашенко

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  • Александр Класковский, «Белорусские новости»
  • 3.02.2019, 9:04
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Фото с сайта news24ua.com

Как рухнули надежды диктатора на Эльдорадо.

Владимир Путин лично поддержал Николаса Мадуро, которого венесуэльская оппозиция объявила узурпатором, а вот белорусский МИД лишь невнятно высказался в том духе, что венесуэльский народ сам может справиться с трудностями.

Трудности — это очень мягко сказано. Там завал, экономический коллапс, катастрофа, при подавлении протестов уже убито 26 человек.

Сейчас в Венесуэле фактически двоевластие, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и получил поддержку ряда стран, прежде всего США.

Плакали наши денежки

Белорусские власти в свое время капитально вложились в Венесуэлу. Каракас задолжал нам сотни миллионов долларов. Говорят о полумиллиарде, но это не точно, большие начальники темнят.

Что, между прочим, лишний раз ставит вопрос о прозрачности политики, подотчетности правящей верхушки обществу. Будь у нас нормальная демократия и разделение властей, парламент, например, мог бы потребовать у правительства справку, в какую копеечку влетела «братская интеграция» с Венесуэлой. Но у нас на такую смелость «депутатов» рассчитывать трудно.

А вот с Каракасом в любом случае вышел облом, и надолго. При рухнувшей моноэкономике (нефть дает 95% экспортной выручки) ни Мадуро, ни любой на его месте не в силах расплатиться с Беларусью, руководство которой и на этом направлении село в галошу.

Как минские «конкистадоры» искали золотые края

В XVI веке испанские конкистадоры тщетно искали в дебрях Южной Америки мифическую страну Эльдорадо, где якобы золота и драгоценных камней хоть завались. Официальный Минск в прошлом десятилетии тоже увидел в Венесуэле Уго Чавеса этакое Эльдорадо для белорусской модели.

Белорусский режим вошел тогда в клинч с Западом, к тому же усилились трения с Россией. Александр Лукашенко стал рефреном высказываться в том духе, что «надо искать свое счастье в другой части планеты».

Была усилена ставка на политическую и экономическую экспансию в бывший третий мир, для которого белорусский МИД придумал политкорректное обозначение «далекая дуга».

Но с этой дугой обрисовалась вот какая закавыка. Страны-то в основном бедные, сами ищут, где бы урвать чего на халяву. А те, что побогаче, предпочитают брать товар у проклятых западных буржуинов. То есть все равно встает проблема конкурентоспособности белорусской продукции.

Особняком стоял динамичный Китай, но он сам кого хочешь товарами завалит. К тому же Пекин оказался намного прагматичнее Москвы и в обмен на поцелуи давать всяческие преференции не разогнался. В торговле с КНР у Беларуси хроническое отрицательное сальдо, и огромное. А связанные китайские кредиты оказались троянским конем.

Дружба с Чавесом: в плену иллюзий

И вот тут — подарок судьбы: Венесуэла харизматичного Чавеса, строящего свою версию социализма. Белорусскому правителю, судя по всему, чисто по-человечески импонировали талантливый популизм и пылкий антиамериканизм венесуэльского вождя. Тогда Лукашенко сам был на пике конфликта с США, из Минска турнули их посла и большую часть дипломатов.

А главное — режим Чавеса реально купался в нефтедолларах и мог закупать уйму белорусской продукции, потому что тамошняя экономика держалась почти исключительно на продаже нефти и ничего своего фактически не производила. Туда на ура пошло всё — от МАЗов до сухого молока. Стали строиться совместные предприятия.

Да, и поскольку Чавес вознамерился переселить миллионы соотечественников из лачуг в нормальные квартиры, то Венесуэла открывала огромный фронт работ для наших строителей. Плюс военно-техническое сотрудничество (создать мощную систему ПВО против тех же янки) и так далее.

Халява всегда кончается

Эти маниловские прожекты рухнули вместе с мировыми ценами на нефть. Режим Мадуро, преемника умершего от рака Чавеса, враз оказался финансово-экономическим и политическим банкротом.

Если вдуматься, то подобным образом сдулось и «белорусское экономическое чудо», которое тоже было завязано на нефть. Точнее, на большую маржу от переработки этого сырья, получаемого из России без пошлин. Как только мировые цены на нефть упали, а Москва ужесточила условия субсидирования, наша экономика капитально забуксовала.

И очевидно, что годы нефтяного офшора белорусские власти потратили бездарно: упустили время для экономической перестройки, ухода от модели «сборочного цеха СССР», провалили модернизацию, опоздали с развитием наукоемких отраслей, ИТ-сектора и пр. Сохраняется колоссальная зависимость от российских энергоресурсов.

Иначе говоря, Беларусь страдает из-за постоянной надежды ее начальства на ту или иную халяву. Но халява — будь то венесуэльская, будь то российская — рано или поздно заканчивается.

Венесуэльские уроки

Кроме всего прочего, венесуэльский проект Минска показал, что найти альтернативу российской нефти будет непросто. Попытки возить это сырье от Чавеса танкерами провалились — оказалось вдвое дороже. И даже после завершения налогового маневра в России ее нефть, вероятно, будет самой выгодной для белорусских НПЗ из-за удобной логистики.

А значит, у Москвы останется рычаг давления, ослабить который можно только за счет перестройки экономики. Как ни страшна ломка, нужно соскакивать с нефтяной иглы.

Еще один урок венесуэльской авантюры: надо вовремя тормозить, когда партнер становится явно неплатежеспособным. Белорусские же предприятия, похоже, много поставили и построили авансом. Боялись свернуть сотрудничество (это же курс президента!), даже когда надежды получить плату стали призрачными.

Александр Класковский, «Белорусские новости»


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