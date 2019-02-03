Путин бежит от здравого смысла 6 «Запретное мнение»

3.02.2019, 9:10

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Кремль сделал очередной ход к собственному мату.

Как и ожидалось, Владимир Владимирович гордо надувая щеки и выпячивая впалую грудь, сделал очередной ход к собственному мату - вывел РФ из ДРСМД(договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), анонсировав скорое создание новых видов ракет. Которые, видимо, будут вновь нарисованы в самых примитивных фоторедакторах или взяты со скриншотов видеоигр начала нулевых.

Страна, в которой дети в школах падают в голодные обмороки, а взрослые тонут в кредитах и долгах; в которой сотни замороженных внутренних проблем и рекордный показатель социального напряжения, вступает в полномасштабную гонку вооружений. Причем, выйти из данной «гонки» хотя бы с ничьей в кармане, у нее нет ни малейшего шанса - будет разгром и повторение судьбы, так любимого действующей властью, Совочка.

Владимир Владимирович всерьез считает, что сегодня он оставил очередной след в истории, начав новую холодную войну с гонкой вооружений. Но нет, он всего лишь продолжает убегать от здравого смысла, отказываясь принимать существующую реальность и подменяя ее своей больной фантазией.

Психически не здоровый дедушка хочет «играть» в ракеты, да солдатиков, но отвечать за эти «игры» придется всей стране. Вернее тому, что после действий «Величающего НацОтца всех времен и народов», от нее останется.

«Запретное мнение»