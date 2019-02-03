Новый тренер минского «Динамо»: Самое главное — у ребят есть энергетика победителей 2 3.02.2019, 9:18

Роман Пилипчук

Роман Пилипчук оценил команду.

Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук поделился первыми впечатениями от знакомства с командой, сообщает tut.by.

— Роман Михайлович, первый вопрос — какое впечатление о команде оставили прошедшие матчи?

— Самое главное, что я увидел — у этих ребят есть энергетика победителей. В остальном же работы у нас предстоит много. Безусловно, есть положительные моменты, которые обнадеживают, но пока, повторюсь, нас ожидает хороший объем работы.

— Изначально спарринг против юношеского состава «Шахтера» не планировался. Почему решили усложнить программу сборов?

— На данный момент мне необходимо получить информацию о футболистах и понять, на каком мы находимся уровне. Только в играх я могу получить ответы на свои вопросы. Плюс ко всему, если есть возможность провести добротный спарринг против хорошей команды — надо пользоваться ей.

— Две игры за два дня — довольно серьезное испытание прочности футболистов.

— А как еще может быть во время предсезонной подготовки? Всем известно, что сборы — это очень тяжелая пора для футболиста. Мы закладываем необходимый фундамент, чтобы нам потом не было трудно на дистанции. Некоторые футболисты сегодня отыграли 90 минут и они достойно выдержали эту нагрузку — это положительный момент.

— Как оцените качество игры в этих двух матчах?

— Есть ошибки, и будем трудиться над исправлением их. Главное, что есть позитивные моменты, и нам надо их развивать. Тренерскому штабу, нужно хорошо потрудиться на этих сборах, чтобы сделать эту команду сильнее. Итоговый счет в матче межсезонья — это не главное. Нужно понимать, что футболисты находятся под нагрузками, мы пробуем разные игровые сочетания на поле. Сейчас нужно работать не над результатом, мы строим команду.

— Как восприняла общественность новость о вашем представлении в качестве главного тренера?

— Очень много теплых слов, приятных напутствий. Я получал поздравления и от болельщиков «Спартака», «Ахмата», клубов, в которых трудился еще ранее. Отдельно хотелось бы еще раз поблагодарить Рашида Рахимова. Также, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поприветствовал в Беларуси.