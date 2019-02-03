США советуют военным в Венесуэле перейти на сторону Гуайдо 3.02.2019, 9:38

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Передача власти должна произойти мирным путем.

Вашингтон призывает военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы последовать примеру дивизионного генерала, командующего центра стратегического планирования ВВС страны Франсиско Эстебана Янеса Родригеса и перейти на сторону самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в субботу, 2 февраля, в Twitter, передает dw.com.

По словам Болтона, военные должны "защитить мирных протестующих, поддерживающих демократию". Советник Трампа также обратился к сотрудникам Центрального банка Венесуэлы и работникам других фининститутов страны с призывом принять условия амнистии, объявленной Гуайдо, и избежать впоследствии обвинений в разграблении государственных средств.

США высказываются за мирную передачу власти

Оценивая возможность военной интервенции в Венесуэле под эгидой США, под руководством Бразилии и Колумбии или же при сотрудничестве всех трех стран, Болтон не стал характеризовать данный сценарий как неизбежный.

"Президент (США Дональд Трамп. - Ред.) сказал, что рассматриваются все возможности. Однако наша цель - мирная передача власти", - подчеркнул помощник главы американского государства.

Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 февраля 2019 г.

Мадуро обещает новые выборы парламента, а не президента

В субботу, 2 февраля, Николас Мадуро пообещал в этом году провести в стране парламентские выборы, ранее планировавшиеся на конец 2020 года. Оппозиция хочет "перенести голосование на более ранний срок, давайте это сделаем", подчеркнул он.

Между тем европейские страны, включая Францию и Германию, настаивают на том, чтобы Мадуро до 3 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают встать на сторону главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы и Евросоюз.