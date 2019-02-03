Россия крокодиловыми слезами оплакивает договор о РСМД 1 3.02.2019, 9:52

Кремль искал повод для участия в гонке вооружений.

"В Москве официально сожалеют о вероятном окончании запрета на ядерные ракеты средней дальности. Однако россияне уже давно считают договор о РСМД пережитком прошлого и готовы к его прекращению", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет (перевод – inopressa.ru).

"В самом конце Россия еще раз сделала все, чтобы возложить вину за провал договора о РСМД исключительно на США, - отмечает журналист. - Российские министерства обороны и иностранных дел в срочном порядке пригласили военных атташе и журналистов на информационное мероприятие, на котором они хотели доказать миру, что Россия не нарушала договор разработкой крылатой ракеты 9M729 (SSC-8 по классификации НАТО). Однако убедительным все это больше не было".

"В прошедшие дни министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков неоднократно жаловались на отсутствующую со стороны американцев готовность к диалогу, их ультиматум и якобы так поздно конкретизированные обвинения. Для многих наблюдателей это были лишь крокодиловы слезы", - говорится в статье.

"Утверждение о том, что договор о РСМД якобы пользовался высоким уважением в Москве, как говорят сегодня представители власти и некоторые аналитики по политике безопасности, малоубедительно", - указывает Акерет.

Проницательный публицист Владимир Фролов, пишет журналист, "даже назвал поведение американцев успехом для президента Путина, потому что так он освободится от соглашения, ставшего для России обременительным". "Возможно, договор о РСМД и способствовал ядерному паритету между державами, однако он считался примером унижения Советского Союза в конце холодной войны. По этой причине и Путин пренебрежительно высказывался о договоре", - говорится в публикации.

"Угрозы о расторжении договора со стороны США вовсе не были такими неожиданными, как пытались это представить россияне, - подчеркивает журналист. - С начала 2000-х годов договор о РСМД постоянно фигурировал в переговорах с США. С 2013 года - об этом пишет и близкий к правительству эксперт по внешней политике Андрей Кортунов - проходили интенсивные обсуждения взаимных обвинений. (...) Расторжение в 2001 году договора по ПРО и мнимое равнодушие Америки к договору о РСМД (...) утвердили Россию в намерении разработать оружие, которое в случае в случае снятия наложенных ограничений можно было бы быстро приспособить к новым условиям".

С одной стороны, продолжает Акерет, в Москве выросло недовольство вооружением Китая и региональных держав ракетами средней дальности. С другой, Россия видит в американских системах ПРО угрозу стратегической стабильности. "Свобода, которую в связи с расторжением договора принесет ликвидация механизма контроля над вооружением, существовавшего десятки лет, и возможное непродление договора СНВ-III, (...) придется по вкусу некоторым российским политикам", - заключает журналист.