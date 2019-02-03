Оскал фискала Василий Малашенков, Office Life

3.02.2019, 10:22

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Подсчет налога на землю для белорусов превращается в «увлекательный» квест.

Вот и заработал новый Налоговый кодекс, который так долго обсуждали. Рабочие группы работали. Ведомства уведомляли (о проделанной работе над кодексом). Но, естественно, после вступления в силу нового документа синоптики пока не прогнозируют выпадения манны небесной...

Никогда ни одно государство не создаст вам налоговый рай. Разве только на отдельно взятом острове. Виргинском. Так как у нас моря нет, то острова сухопутные. Один из них недавно обнаружился в районе Орши. Но даже если есть целый архипелаг, всем там места не хватит. И не навсегда эти послабления.

Государство обычно апеллирует к тому, что надо как-то содержать больницы, армию и прочее. С этим не поспоришь. Добросовестный бизнес и не отрицает, что нужно платить налоги. Просто люди хотят понятных правил и предсказуемости. Что-то тут уже сделано. Но до сих пор темным лесом остается механизм формирования налога на землю для промпредприятий. У него лишь два плюса — создание рабочих мест для бухгалтеров и увеличение объема продаж таблеток от головной боли.

До сих пор темным лесом остается механизм формирования налога на землю для промпредприятий. У него лишь два плюса — создание рабочих мест для бухгалтеров и увеличение объема продаж таблеток от головной боли.

На днях вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР), член Общественно-консультативного совета Министерства по налогам и сборам Андрей Карпунин приоткрыл завесу тайны над методикой подсчета сего налога. Ему удалось составить схематичный алгоритм основных шагов и математических операций, которые нужно проделать, чтобы увидеть на экранчике калькулятора окончательную сумму налога.

Итак. Попробуйте сконцентрироваться.

Операция 1: узнаем стоимость земельного участка завода в долларах на 1 января 2016 года.

Операция 2: пересчитываем на курсу Нацбанка на 1 января 2016 года.

Операция 3: применяем индекс роста потребительских цен за 2017 год (фактически сложившийся по данным Белстата).

Операция 4: на полученную сумму применяем индекс роста потребительских цен на 2018 год.

Операция 5: на сумму от операции № 4 применяем прогнозный индекс роста потребительских цен на 2019 год (из «прогнозного» постановления Совмина).

Операция 6: предыдущий результат умножаем на площадь каждого земельного участка (не забываем правильно пересчитывать гектары в квадратные метры без всяких округлений). Кстати, у многих по документам не один участок, даже если предприятие не «разбросано», а в одном месте. Среднестатистический показатель — 50 участков.

Операция 7: полученную ранее сумму умножаем на ставку земельного налога на 2019 год.

Операция 8: умножаем на повышающий коэффициент по зонам города/района, утверждаемый местными советами (в каждом конкретном регионе местная власть устанавливает свои цифры).

Операция 9: делим на четыре квартала, чтобы правильно заполнить декларацию.

Ну что? Можете выдохнуть. Подсчет окончен. Причем, по сути, этот «подарок» ложится не только на плечи компаний, но и на самих налоговиков. Надо же проверить. Повторюсь, может, оно и хорошо: люди делом заняты и мозгу не дают засохнуть с помощью арифметических операций. На встрече выпускников можно пустить слезу по учителю-математику: «Хороший был мужик, Степаныч! Счету меня научил! Профессию дал!» А лет через 10 (а то и раньше) слезу придется пускать уже не из ностальгических соображений. Исходные данные через сей алгоритм научатся быстро «прогонять» нейросети и другие искусственные интеллекты (ПВТ не спит). Так что не стоит сохранять такую практику ради удержания рабочих мест для бухгалтеров.

Умные люди, а особенно ученики Степаныча, не пропадут и без окучивания сложных алгоритмов. Поэтому отечественный бизнес предлагает разработать более понятные принципы. За основу, как считают в МССПиР, надо брать единую кадастровую стоимость, как это было сделано ранее для «общественно-деловой зоны». Другое их предложение — отказаться от коэффициентов, индексов и провести полноценную инвентаризацию всех льгот.

Поэтому отечественный бизнес предлагает разработать более понятные принципы. За основу, как считают в МССПиР, надо брать единую кадастровую стоимость, как это было сделано ранее для «общественно-деловой зоны».

Кстати, об «общественно-деловой зоне». Земля под офисами ИТ-компаний — это же почва для зависти. Ведь там платят по куда более понятным принципам, чем в производственной сфере. В ИТ многие проекты вообще можно делать, рассредоточившись по домам. Главное, чтобы были интернет и компьютеры. Ну и мозг тоже. А для промышленника мозг — это только часть ресурса. Надо еще станки где-то поставить. Неважно, что это: древний токарный или современный из серии интернета вещей.

«Это можно сделать, только привинчивая что-то к полу, а пол у нас на земле. В воздухе может работать только ПВТ», — в сердцах сказал журналистам Андрей Карпунин.

Нет. Он не имеет ничего против трудящихся ИТ-сферы. Просто всем хочется дышать и жить. Так устроен человек. Ну а земли на самом-то деле много. Найдется место всем. Главное, чтобы именно на земле, а не в земле.

Василий Малашенков, Office Life