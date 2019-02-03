Белорусские водители взбунтовались против спецтехники 9 3.02.2019, 10:37

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Архивное фото онт

Авария на МКАД переполнила чашу терпения.

Произошедшее вчера ДТП на МКАД мало кого оставило равнодушным: в одном месте сошлись сразу несколько факторов, из-за чего в конечном итоге погибли люди.

Сегодня в сети появилась петиция с просьбой ограничить движение спецтехники по МКАД.

Сайт abw.by приводит ее текст без изменений:

"Движение спецтехники по МКАД без временных ограничений, по нашему мнению, приводит к большому количеству аварийных ситуаций, а иногда и к ДТП, как, например, тому, которое произошло утром 1 февраля 2019 г., когда столкнулись фура, погрузчик и несколько легковых автомобилей

Полагаем, подобные ситуации возникают ввиду габаритов подобной техники и её малой скорости передвижения, в связи с чем, считаем необходимым ограничить и (или) запретить движение сельскохозяйственной и специальной строительной техники по МКАД во временной промежуток с 7.00 до 22.00 часов".