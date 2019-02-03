«Люди из прошлого с фуганками в голове пытаются строить нам будущее» 11 3.02.2019, 10:51

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Белорусы комментируют слова Лукашенко об образовании.

Пламенная речь Лукашенко на совещании 1 февраля не оставила белорусов равнодушными. Ее разбирают на цитаты, активно комментируют и даже рисуют фотожабы.

«Салідарнасць» собрала реакцию соцсетей.

Dzmitry Halko:

«“Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими?” (Александр Лукашенко, 1 февраля 2019)

Ну а как ему починить эту чертову кофеварку, если у него только рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток и топор?»

Владимир Максимков:

Вроде не бездельники

И могли бы жить

Нам бы математику

Взять — и отменить!

Зьміцер Дрозд:

«А кто-нибудь знает, почему вообще на пост президента существует возрастное ограничение «старше 35 лет»? На каком основании граждане подвергаются дискриминации по возрастному признаку? В армию идти и умереть за родину — так уже взрослый в 18 лет, а как президентом быть — так еще одну жизнь нужно прожить... Если уж вводить ограничения, то не логичнее ли ограничить и сверху — например, не старше 60. А то как-то нелогично, когда люди из прошлого века с фуганками в голове пытаются построить нам будущее».

Виктор Горбачев:

«Вот и все. Можно забыть про математику.

Один сказал — другие промолчали. Так сказал «командир» полка. Должен быть уровень простого счетовода. Не более. Типа Ермошиной. Сказала 86% - и нех считать! Вот такие математики нам и нужны. Всех школьников в поля и на огороды. На фермы, хвосты крутить. Хоть быку, хоть корове. Ну, или козлам. Тут не математика — тут крепость рук важна и наличие извилины в голове. Труд — основа успешного развития. Именно физический и без математических расчетов. Лопатой — да по голове. Ой, яму копать. Или не копать. А те, кто умеет считать — государству не нужны. Они слишком умные. Раб — вот то, что нужно.

Подумал. А чего это так наехал на математику и биологию? Типа, он, как папа, лично сам все видит и понимает, что это проблемно? Значит — не могут осилить двоем? Хотя, папа у Васи силен в математике. Ну, про Скорину питерского мы уже знаем и слышали. Историю знаем на «отлично» уже всей страной. И да, значит — IT-страны тут не будет. Так, баловство и не более.

И вообще, зачем нам школа? Писать и считать научился — в армию или на завод шагом марш! Понимаете? Умный в математике человек быстро посчитает свои трудовые часы, свою зарплату, налоги, посчитает все доходы и расходы, и предъявит этому государству правильные цифры и счет.

Умение считать, граждане заседатели, это прямой антипод умению убеждать. Когда ты не слушаешь пропаганду, а сидишь считаешь — картина жизни в стране будет удручающая. Правдивая. И оно ему надо?»