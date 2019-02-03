Андрей Пионтковский: Кремлевский сепаратист 1 Андрей Пионтковский, «Эхо Москвы»

3.02.2019, 10:56

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Андрей Пионтковский

Реакция Китая на выходку Путина может быть жесткой.

2 февраля 2019 года президент РФ В.В.Путин прочел с выражением по бумажке заранее заготовленную его Генштабом самую важную по ее последствиям фразу своего затянувшегося президентства:

«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства»

Перевожу лукавую фразу Путина на общедоступный язык –

Мы будем размещать новые ракеты средней и меньшей дальности в азиатской части РФ и направлены они будут против КНР.

Ну и дополнительный легкий кивок в сторону европейцев – не беспокойтесь, это не про вас.

А прикрыта кремлевская новация фиговым листочком — пока не появится в соответствующем регионе мира подобное оружие американского производства. Москва прекрасно знает, что оно обязательно появится именно в Юго-Восточной Азии и нигде более – американцы с этой целью и выходят из договора РСМД и не скрывают этого. Тогда и наши военные разместят РСМД в азиатской части России, а наши политики скажут, что это их ответная мера на действия США.

Не исключаю, что именно такую цепочку событий Москва сознательно провоцировала своим демонстративным и содержательно нелепым нарушением договора РСМД. США со своей стороны с удовольствием пошли на эту провокацию.

На самом деле ракеты будут нацелены на объекты на территории КНР. Этого требует чисто военная логика и это многие годы предлагают военные эксперты. Но сделать это прямо наше руководство стеснялось, опасаясь обидеть своего старшего «стратегического партнера».

В российской верхушке вот уже более тридцати лет считается хорошим тоном считать договор РСМД «предательским». Отдал дань этим настроениям и президент Путин в своей знаменитой мюнхенской речи 2007 года. Договор РСМД он включил тогда в свой «обидничик», список несправедливостей, совершенных в отношении России со стороны надменных победителей в холодной войне.

Какая ирония судьбы! Через 11 с половиной лет в Москву прилетел «ястреб» холодной войны Джон Болтон, чтобы разрушить краеугольный камень стратегической стабильности (теперь так в Москве уважительно величают договор РСМД). Усаживается напротив Путина и дословно повторяет ему в лицо основной аргумент против сохранения договора из его же, Путина, мюнхенской речи 2007 года :

«Договор не позволяет России (так же как и США) производить наземные ракеты малой и средней дальности. В то время как соседние к ним государства производят и размещают эти ракеты в больших количествах.»

Действительно, и Болтон-2018 и Путин-2007 были абсолютно правы. У Китая таких ракет уже более тысячи, и они способны держать под прицелом практически всю территорию России.

Российскими военные давно озабочены экзистенциальной военной угрозой России на восточном направлении.

В октябре 2009 года, размышляя над этой угрозой, тогдашний начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант Сергей Скоков высказал на официальном сайте Министерства обороны РФ мысль совершенно очевидную и даже банальную, но абсолютно недопустимую для российского официоза в атмосфере последних десятилетий стратегического братания с Китаем и совместной «борьбы с однополярным миром» :

«Если мы говорим о Востоке, то это может быть многомиллионная армия с традиционными подходами к ведению боевых действий: прямолинейно, с большим сосредоточением живой силы и огневых средств на отдельных направлениях».

То был последний случай, когда российскому военачальнику удалось вслух сказать о китайской угрозе. Вскоре Скоков был отправлен в отставку. При обсуждении угроз безопасности России неприличное слово из пяти букв — «Китай» — в Москве категорически запрещалось произносить.

И вот оно произнесено, пусть иносказательно и несколько стыдливо. В Пекине его несомненно услышали.. Интересно, на что рассчитывет Кремль. Лет десять назад подобный шаг в совокупности с другими военно-политическими мерами, которые предлагали российские военные, смог бы остановить неуклонное сползание России к роли вассала КНР. Сегодня процесс экономического поглощения Китаем территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири (воспринимаемый миллиардом китайцев как их возвращение в родную гавань) уже прошел точку невозврата.

Своим заявлением Путин поставил на глазах всего мира контрольный эксперимент на тему российского суверенитета. В любом случае Китай никогда не допустит размещения в Сибири путинских ракет. Экономических и политических рычагов в отношении России у него для этого достаточно.

Китайская реакция на сепаратистскую и предательскую (с их точки зрения) выходку Путина может быть мягкой или жесткой.

Мягкая — китайцы проведут с Москвой тактичную разъяснительную работу. Через пару дней заявление Путина исчезнет с сайта, а Песков расскажет нам, что слова Путина были неверно интерпретированы и вырваны из контекста злонамеренными китаефобами.

Жесткая – китайцы ничего не будут разъяснять. Они просто ускорят реализацию духоподъемной перспективы, озвученной тов. Ли Юаньчао еще 24 мая 2014 года на заключительном банкете Санкт‑Петербургского Форума, когда обращаясь непосредственно к самой выдающейся посредственности нашего политического класса он сказал:

«Вся земля ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Придут трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба».

Андрей Пионтковский, «Эхо Москвы»