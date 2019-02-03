Иран представил новую крылатую ракету 2 3.02.2019, 11:02

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Фото: MEHR

Ракета Hoveizeh с боевым радиусом в 1300 километров способна осуществлять полет на малых высотах.

Иран в субботу, 2 февраля, представил новую крылатую ракету с боевым радиусом в 1,300 километров. Объявление о ее производстве приурочено к 40-й годовщине Исламской революции 1979 года. По версии Тегерана, расширение его ракетной программы осуществляется исключительно в оборонительных целях, сообщает dw.com.

"Для приведения в состояние боевой готовности этой крылатой ракете необходимо очень немного времени, она может осуществлять полет на малых высотах", - пояснил министр обороны Исламской Республики Амир Хатами.

Ракета Hoveizeh класса "земля - земля" входит в семейство крылатых ракет Soumar, поступивших на вооружение ВС Ирана в 2015 году.

Иран расширил ракетные испытания

В 2018 году Тегеран значительно расширил программу ракетных испытаний, совершив не менее семи запусков ракет средней дальности и не менее пяти раз - ракет малой дальности и крылатых ракет.

В мае 2018 года Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.