В Киеве проходит интронизация митрополита Епифания: онлайн-трансляция 3.02.2019, 11:17

Сегодня же главe Православной церкви Украины исполняется 40 лет.

3 февраля в Киеве в Софийском соборе проходит интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания. Сегодня же митрополиту исполняется 40 лет. Трансляцию литургии ведет в YouTube "Радіо Свобода".

"Сегодня митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым предстоятелем единой автокефальной Православной церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей. Для владыки создание нашей независимой церкви и получение томоса – это только начало на длинном пути объединения и служения, однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно", – написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Он и другие представители власти присутствуют на литургии.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его в Стамбуле Епифанию.