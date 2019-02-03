По всей России проходят акции против «мусорного беспредела» 5 3.02.2019, 11:48

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Фото: «МБХ медиа»

(Обновляется) Протесты охватили крупные города.

По всей России третьего февраля проходит акция «Россия — не помойка» против «мусорной реформы». Активисты выходят на улицы в 53 городах и 32 регионах страны — от Калининградской области до Красноярского края. Больше всего митингов будет в Архангельской области и республике Коми: на их границе, возле станции Шиес, строится полигон для мусора из Москвы.

«МБХ медиа» ведет хронику событий.

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

11:27

Начался митинг в городе Котлас Архангельской области. Активисты оценивают количество участников в 1 тысячу, население всего города — 62 тысячи человек.

Фото: Наталья Прохоренко

11:14

В городе Калтан Кемеровской области, где должна пройти акция протеста «Россия не помойка», полиция задержала трех активистов. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на дочь одного из задержанных Лера Громова.

По ее словам, утром 3 февраля активист Вениамин Миняйлов вышел на улицу погулять с собакой. В это время к нему подъехали на служебной машине шестеро сотрудников полиции, чуть позже — сотрудники Росгвардии. Они скрутили ему руки и увезли в неизвестном направлении. Позже Меняйлов вышел на связь и сообщил, что он находится в Следственном комитете в Новокузнецке. Кроме него, туда были доставлены еще двое активистов — Юрий Ионов и Николай Назаров.

«Он сообщил, что его вызвали в статусе свидетеля по делу Ионова. Находится в наручниках. Сообщает, что ему вывихнули руку при задержании, сейчас вызвали скорую», — сообщила Громова.

Ранее местные власти отказались согласовать митинг против мусора из-за гонок на собачьих упряжках. Однако решение администрации было опротестовано в суде. Утром 3 февраля задержанные активисты должны были выйти на акцию в Калтане.

10:45

В Тюмени завершился первый сегодняшний митинг на площади Борцов Революции, организатором которого выступило общественное движение «Диванные войска», сообщает 72.ru.

На акции присутствовали активисты экодвижения «Зеленый хоровод», представители ОНФ, КПРФ и сторонники Алексея Навального. Cо сцены организаторы напомнили участникам о втором митинге, который пройдет в 11:00 по московскому времени.

Фото: Артур Галиев

10:19

Завершился митинг в Красноярске, из-за температуры -38 градусов акция продлилась полчаса вместо заявленных двух часов, собралось около 50 человек, сообщает ngs24.ru.

Активисты потребовали отменить строительство ядерного могильника под Железногорском, проверить полигоны, всесторонне изучить тарификацию.

Фото: Наталия Ермакова

10:08

Митинг против мусорной реформы уже прошел в Омске, собралось около 100 человек, передает корреспондент «МБХ медиа».

На акции жители высказались за раздельный сбор мусора, активисты вышли с плакатами «Тариф меньше, если сам сортируешь мусор» и «Хочу сортировать. Дайте возможность». В частности, из-за этого можно будет снизить мусорные тарифы, заявили участники митинга. Также они обсудили ситуацию с мусорной реформой, непростую экологическую ситуацию в Омске и бесконтрольную вырубку лесов.

Фото: «МБХ медиа»

10:00

Согласно информации на сайте акции, основная масса митингов начнется в 12:00 по московскому времени — более чем в 20 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельске и Екатеринбурге. До этого, в 11:00 пройдут акции в семи городах Республики Коми. В 13:00 начнутся акции в Москве и еще 10 городах. Самые поздние митинги стартуют в 14:00 — в Костроме и Нижнем Новгороде, а также еще нескольких городах.

9:51

Накануне у организатора митинга в Калининграде, члена регионального совета партии «Яблоко» Виктора Горбунова прошел обыск. На него завели уголовное дело по статье о распространении порнографии. Об этом сообщает местный штаб Навального.

Обвинение ему не предъявили, но технику изъяли. Обыск, по словам полицейских, был связан с тем, что IP-адрес, с которого опубликовали запрещенные материалы, зарегистрирован по месту проживания Горбунова.

9:45

Организатора митинга в Коломне Вячеслава Егорова накануне суд отправил под домашний арест на один месяц и 25 дней по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (статья 212.1 УК), написал в твиттере политик Геннадий Гудков.

Вместо митинга в Коломне пройдет автопробег, который начнется в 12:00.