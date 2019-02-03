«Скрепы» пахнут кокаином 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

3.02.2019, 11:59

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До этого был посольский аргентинский «иней».

И снова над российской державой повис запах кокса.

На островах Зеленого Мыса, что в Атлантике, взято судно, тащившее 10 тонн кокаина. Десять! Тонн!! Рекорд. «Экипаж машины боевой», натурально, российский.

До этого был посольский аргентинский «иней».

Спустя некоторое время, в Бельгии было взято 2 тонны «рафинада» с логотипом «Единой России» на некоторых пакетах.

А еще раньше был «летчик» Ярошенко – икона российского МИДа, получивший 20 лет в США за подготовку транспортировки в Америку 4-х тонн «веселухи».

В общем, комментируя историю со «снегом» с островов Зеленого Мыса, можем лишь повторить классику – «никогда такого не было, и вот опять»!

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