«Скрепы» пахнут кокаином

«Скрепы» пахнут кокаином5
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 3.02.2019, 11:59
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До этого был посольский аргентинский «иней».
И снова над российской державой повис запах кокса.
На островах Зеленого Мыса, что в Атлантике, взято судно, тащившее 10 тонн кокаина. Десять! Тонн!! Рекорд. «Экипаж машины боевой», натурально, российский.
До этого был посольский аргентинский «иней».
Спустя некоторое время, в Бельгии было взято 2 тонны «рафинада» с логотипом «Единой России» на некоторых пакетах.
А еще раньше был «летчик» Ярошенко – икона российского МИДа, получивший 20 лет в США за подготовку транспортировки в Америку 4-х тонн «веселухи».
В общем, комментируя историю со «снегом» с островов Зеленого Мыса, можем лишь повторить классику – «никогда такого не было, и вот опять»!
Телеграм-канал «СерпомПо»