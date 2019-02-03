Девять изменений в школе и в университете, которых ждать уже недолго 1 3.02.2019, 12:45

Что приготовил для школьников и родителей министр-коммунист Карпенко.

Издание vkurier.by перечислило девять «реформ» в образовании, которые осталось ждать уже недолго.

1. Программы

Про то, что в 2019/2020 учебном году в Беларуси будут обновлены учебные программы по всем предметам для 9-го класса, говорилось уже давно.

Директор Национального института образования Валентина Гинчук рассказала, что программы будут упрощать содержание образования, приводят его в cоответствие с возрастными познавательными возможностями школьников. Главным нововведением станет то, что ученики 9-го класса в следующем учебном году будут изучать физику 3 часа в неделю (в текущем учебном году 2 часа).

Однако на совещании 1 февраля Лукашенко раскритиковал программы по математике и биологии. Он убежден, что математике уделяется очень много внимания, а ведь великих математиков много быть в принципе не может. Это, по мнению Лукашенко, редкость.

А вот в программе по биологии чуть ли не половину учебного года могут подробно изучать червей. Хотя, если школьник не собирается становиться биологом, эти знания в жизни ему просто не пригодятся, считает Глава государства.

Видимо, новые программы скоро будут снова обновляться.

Интересно, что в эту приемную кампанию в ВГУ им. П.М. Машерова прикладная математика (научно-педагогическая деятельность), математика и информатика вошли в топ-5 самых невостребованных специальностей для абитуриентов.

2. Учебники

Глава государства подчеркнул, что детей надо научить ценить учебники, а содержание и качество изданий должны быть на высшем уровне.

Да, мы пока не успеваем за изданием учебников издавать методические пособия, или как мы их называем, книгу для учителя, которая бы лучше раскрывала позиции, как преподнести тот или иной материал, — поделился с журналистами министр образования Игорь Карпенко после доклада Лукашенко.

К сожалению, и то, что сейчас имеет на руках ребенок в качестве методического пособия тоже далеко от идеала. Попробуйте, к примеру, сделать упражнение по белорусскому языку вместе с учеником 2-го класса, а попутно обратите внимание на ошибки в «рабочей тетради».

Кстати, на проблему учебников Лукашенко указывал уже давно.

Но некоторые темы, как обнаружилось не только в гуманитарной сфере, но и в учебниках физики, математики, до дури доходят. Эти темы надо корректировать, — говорил в 2017 году диктатор.

В августе прошлого года Людмила Романовская, начальник методического центра Национального института образования, рассказывала, что в основном, для 4-х и 8-х классов 1 сентября в распоряжении белорусских школ будет более 40 новых учебных пособий. Главная их особенность — активное использование QR-кодов и дополненной реальности.

3. Труды

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что для учеников 10-х классов в школах, где все предметы изучаются на базовом уровне, введено обязательное трудовое обучение — шесть часов в неделю.

Интересно, что тогда чиновники в Министерстве образования утверждали, что речь идет об освоении некоторых профессий: девочки не будут шить юбки и печь ватрушки, а мальчики — сколачивать табуретки и собирать из подручных средств, к примеру, карманный фонарик. Перечень профессий, по которым будет осуществляться обучение подростков, определится с учетом запросов учащихся и возможностей школы.

Популярные родительские интернет-форумы быстро отреагировали на новое расписание уроков для десятиклассников базовых классов.

…Почему в Министерстве образования никогда не могут подумать о детях и принять решение не в пользу вышестоящего начальства, а в пользу учеников? — вопрошали некоторые родители.

Касаясь учебных программ, Лукашенко также поставил задачу расширять трудовую подготовку в школах. По его мнению, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям. Нынешнее же поколение с ними едва справляется, считает диктатор.

Так что, скорее всего, вернуться назад, к табуреткам и фонарикам.

4. Физкультура

Есть проблемы и с физическим воспитанием в школах, обратил внимание Лукашенко. Он подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта.

Кстати, в 2018 году у абитуриентов ВГУ им. П.М. Машерова весьма пользовалась спросом специальность «Физическая культура». В 2018 году набрали целую «армию физруков» — практически 100 человек.

Видимо, количество часов, отпущенных на этот предмет в школе, скоро тоже подвергнется изменениям.

5. ШАГ

Лукашенко раскритиковал введенный недавно в школах единый день информирования «Школа активного гражданина» (ШАГ).

Ваш этот ШАГ, который вы ввели, — это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса — «Школа активного гражданина», — сказал диктатор.

Лукашенко отметил, что сам по себе этот проект вроде бы и неплохой. Но он засомневался, готовы ли учителя заниматься им.

6. ОБЖ

Курс «Основы безопасности жизни» тоже, скорее всего, подвергнется корректировке.

Надуманность вместо того, чтобы развивать, продвигать то, что уже опробовано жизнью, и то, что нужно будет завтра, — подчеркнул Лукашенко в своем докладе 1 февраля.

7. Университет

Ранее диктатор поручал определиться с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях: вузы должны выпускать столько специалистов, сколько необходимо для развития экономики. Президент спросил, как выполняется это поручение, и пояснил, что оно не распространяется на экспорт образовательных услуг, который приносит стране немалые деньги.

Лукашенко также высказался о проблемных вопросах вузовской подготовки, отметив, что обучение должно быть более практико-ориентированным.

Игорь Карпенко добавил:

Мы серьезно сократили наборы в высшие учебные заведения, они осуществляются в первую очередь под потребности национальной экономики, заказчиков кадров. Если в 2011 году обучалось 430 тысяч студентов, то на сегодняшний момент 283 тысячи. То есть сокращение произошло ощутимое.

Вместе с тем увеличены наборы на ряд специальностей, которые востребованы в экономике страны, например, в сфере ИТ, пишет belta.by.

Также Министерство образования обеспокоено учебными программами университетов.

В системе высшего образования 380 специальностей, и есть некоторые повторы, где-то, например, школьная программа повторяется. К примеру, курс истории Беларуси в вузе практически перекликается с курсом школьной программы. Поэтому необходима определенная корректировка. И над этим мы сейчас работаем, над совершенствованием социально-гуманитарного блока преподавания в вузе.

Я думаю, что до конца года проведем совещание заведующих кафедр общественных наук системы высшего учебного образования, где примем соответствующие решения по изменению подходов преподавания социально-гуманитарного блока дисциплин.

8. Бакалавры и магистры

Отдельно Лукашенко остановился на особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре. В магистратуру же, подчеркнул Лукашенко, должны идти только те, кто планирует заниматься наукой или преподавательской деятельность, а не поступающие ради «корочки».

Сейчас будет один вид магистратуры, нацеленный на подготовку научно-ориентированных специалистов под инновационные, конструкторские разработки, а также под педагогическую деятельность, рассказал Игорь Карпенко.

Экс-глава Академии наук <Александр Войтович считает, что в Беларуси наука в очень тяжелом состоянии:

Надо, чтобы на зарплату можно было прожить. А если этого не будет, то молодые люди в науку не пойдут. Некоторые приходят, оглядываются и уходят. Дошло до того, что уже некому даже за границу уезжать. Все, кто хотел, уже уехали. А те, кто остался – уже не могут (по разным причинам).

9. ЦТ

У диктатора также обсуждались вопросы проведения экзаменов после окончания школы, а также централизованного тестирования при поступлении в вузы.

Это также одна из систем, которая загружает школьников, — рассказал министр. — Давайте скажем откровенно: сегодня у нас школьный экзамен проходит в одной форме, а вступительная кампания, например, в вузе, проходит в совершенной другой. Конечно, это создает определенные проблемы с точки зрения подготовки учащегося к той или иной экзаменационной кампании, — сказал Лукашенко.

Игорь Карпенко добавил, что для общественности не будет каких-то революционных потрясений, заранее объявят, какие будут подходы и требования, чтобы была возможность подготовиться к тем или иным изменениям.

Пока что известно, что методика подсчета баллов ЦТ будет проходить не так, как раньше. Причем вводится она уже в приемную кампанию 2019 года.