Мэй решила вернуться в Брюссель и изменить условия Brexit 3.02.2019, 13:18

Премьер Британии обратилась к лидеру лейбористов за поддержкой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась за поддержкой к лидеру Лейбористкой партии Джереми Корбину, пообещав ему «сражаться за Британию» в Брюсселе. В Бельгию политик планирует отправиться, чтобы возобновить переговоры относительно сделки и настаивать на изменениях соглашения об условиях Brexit. Об этом британский премьер написала в своей статье для газеты Telegraph.

В материале она указала, что, несмотря на то, что лидер лейбористов на прошлой неделе отказался поддержать ее в палате общин, он так же, как и она, считает, что спорный вопрос о границе между Республикой Ирландия (участницей ЕС) и Северной Ирландией (которая должна выйти из Евросоюза в составе Великобритании после Brexit) «необходимо решать с Брюсселем».

Так называемый ирландский бэкстоп должен не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. При этом он предполагает пребывание первой в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. Подобный режим будет действовать, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, обеспечивающее прозрачность границы на острове.

В своей статье Мэй предполагает, что она будет искать либо «альтернативу» «бэкстопу», либо механизм ограничения этого режима по времени. В Брюссель премьер-министр Великобритании пообещала вернуться с «новыми идеями и новой решимостью».

Палату общин политик тем временем призвала к единству, заявив: «Если мы будем стоять вместе и говорить одним голосом, я считаю, мы сможем найти правильный путь и двигаться вперед».

Мэй, как указывает Telegraph, настаивает на том, что она «настроена» начать процедуру Brexit «вовремя» — 29 марта, несмотря на публичные и частные просьбы от парламентариев и министров задержать этот процесс.

Британский парламент 29 января принял две поправки к биллю о выходе Великобритании из Евросоюза. Парламентарии, в частности, потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о «бэкстопе». Подразумевается, что вместо него в итоговом тексте соглашения будет упомянута некая «альтернативная договоренность», не допускающая жесткой границы с Ирландией. В Евросоюзе тем не менее заявили, что в соглашении они ничего менять не будут, заметив, что Брюссель считает неправильным пересматривать соглашение, которое было заключено в декабре.

Brexit намечен на 29 марта. После этого, согласно плану Мэй (его британский парламент также отклонил 15 января), в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период. Королевство при этом все это время будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.