Брестчане вышли на площадь против аккумуляторного завода 3.02.2019, 13:30

Акции продолжаются уже больше года.

Брестчане кормят голубей в знак протеста против запуска аккумуляторного завода, сообщает телеграм-канал «Баста».

Акции протеста проходят на площади Ленина в центре города каждое воскресенье уже больше года.

Напомним, с начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, первая партия аккумуляторов должна быть выпущена в начале нового года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.