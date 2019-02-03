Washington Examiner: НАТО поставит Путина на место 5 3.02.2019, 13:55

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Есть несложный способ противостоять Кремлю.

Президенту Трампу следует как можно скорее внести ясность в этот вопрос: любое использование Россией ядерного оружия против того или иного государства-члена НАТО приведет по крайней мере к соразмерному ядерному удару со стороны Соединенных Штатов, пишет издание Washington Examiner (перевод – inosmi.ru).

Такое заявление необходимо по двум причинам. Во-первых, потому что Россия разрабатывает и развертывает ядерное оружие малой мощности, которое она может использовать в ходе конфликта с вооруженными силами НАТО. Россия надеется, что это оружие позволит ей достичь тактического эффекта (уничтожить силы НАТО), не вызвав со стороны альянса ядерного возмездия. И хотя администрация Трампа, действуя наперекор демократической оппозиции, совершенно обоснованно развивает американскую систему противодействия российскому оружию, в течение ближайших лет она еще не будет готова для развертывания.

Вторая проблема заключается в том, что ни США, ни НАТО в настоящий момент не имеют четко сформулированного ответа на данную стратегию России. В частности, свою обеспокоенность по этому поводу выразил во вторник сенатор от штата Техас Джон Корнин (Sen. John Cornyn), выступая перед высшим руководителям разведки страны. Отвечая Корнину, присутствовавшие там начальники разведки отметили, что ответственность за разъяснение политики сдерживания против новой угрозы России несут политики. Отсутствие четкой позиции представляет собой опасную брешь в безопасности НАТО. А президент России Владимир Путин уже успел показать себя мастером в использовании стратегических лазеек. К примеру, обратите внимание на нарушение российским президентом Договора о ядерных силах средней дальности.

США должны взять на себя инициативу по заполнению этого пробела, поскольку НАТО, по всей видимости, это делать не расположена.

Беседуя с «Вашингтон Экземинер» в воскресенье, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) недвусмысленно предупредил о риске, который представляют собой шаги Путина. По его словам, они снижают порог использования ядерного оружия и увеличивают «вероятность применения ядерного оружия в конфликте». Столтенберг объяснил, что «концепция или идея этого вида оружия состоит в том, чтобы попытаться отделить европейскую безопасность от безопасности США и поддержать идею своего рода ограниченной ядерной войны. Что чрезвычайно опасно — это оружие может достичь только Европы».

Глава НАТО добавил, что высокая мобильность данных систем затрудняет их обнаружение. Все эти факторы важны, поскольку соответствуют модели российских инвестиций в комплексы вооружения, которые значительно облегчают России задачу вторжения в страны НАТО. Поскольку у России не так много денег, мы должны обращать внимание на любые военные платформы, в которые она намерена инвестировать.

Правда, если анализ Столтенберга сам по себе хорош, предлагаемые им ответные меры таковыми не назовешь. Когда я спросил, поддержит ли он заявление ядерных держав НАТО (США, Великобритании и Франции) о том, что данные развертывания российского оружия не изменят существующего принципа стратегического ядерного сдерживания НАТО — а именно, что любое ядерное нападение России приведет к ядерному ответу Соединенных Штатов — Столтенберг ответил «нет». Вместо этого генеральный секретарь предположил, что Москва признает жизнеспособность существующего ядерного сдерживания НАТО и поэтому «нет срочной необходимости в новом заявлении… нет никаких сомнений в том, что ядерное сдерживание НАТО находится в силе».

Как и руководители разведки США, я полагаю, что Столтенберг не прав. На самом деле, глава НАТО признает эту опасность, когда говорит, что главный замысел российской стратегии с этим оружием заключается в том, чтобы предложить военный потенциал, исключающий полноценную ядерную эскалацию. Убежденность русских в том, что они могут осуществить тактические ядерные удары, которые останутся без ответа — вот что действительно важно.

Между тем есть несложный способ противостоять этой угрозе. Президент Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) и президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) должны сделать заявление о том, что любое ядерное нападение на любого из членов НАТО силами или посредниками Российской Федерации приведет к соразмерному либо более серьезному ядерному возмездию. Учитывая, что НАТО сохраняет ядерное стратегическое превосходство над Россией, такое заявление поставит Путина на место.