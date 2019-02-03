Reuters: Американские истребители атаковали армию Асада

Reuters: Американские истребители атаковали армию Асада1
- 3.02.2019, 14:08
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Уничтожена артиллерийская установка.
Американские военные самолеты совершили атаку на сирийские позиции вечером в субботу, 2 февраля.
Об этом пишет Reuters.
Нападение произошло недалеко от последнего форпоста ИГИЛ в Сирии к востоку от Евфрата.
«Самолет американской коалиции атаковал позиции Сирийской арабской армии на юго-восточных окраинах города Дейр-эз-Зор», - цитирует издание сообщение сирийских СМИ.
Известно, что в результате атаки пострадали двое военных и была уничтожена артиллерийская установка.