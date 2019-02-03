Куда Центробанк России дел пять вагонов денег? Telegram-канал «СерпомПо»

3.02.2019, 14:28

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Главный банк РФ резко сократил свои наличные запасы.

Как-то внезапно, вдруг, и стремительно ЦБ решил избавиться от накопленных в своих подвалах за последние 4 года запасов кэша (наличной иностранной валюты).

Как выяснил СерпомПо из статистики ЦБ, за декабрь Банк резко сократил свои наличные запасы:

на 1 декабря 2018 они составляли $43,95 млрд

на 1 января 2019 — только $14,03 млрд

При этом ЦБ попытался не привлекать внимания к этой операции, объединив в одну строку ранее существовавшие две: «наличная иностранная валюта» и «депозиты». То есть, попытался скрыть от публики резкое сокращение наличной валюты, утопив его в резком росте депозитов. Что вызывает только дополнительные вопросы и подозрения. Что именно ЦБ пытается скрыть этими манипуляциями?

Ведь это не просто отнести свой кэш в банк и положить его на депозит. $30 млрд , если в 100-долларовых купюрах, это 300 тонн денег, 5 железнодорожных вагонов.

Куда и как уехали эти 5 вагонов денег из подвалов ЦБ?

Мы больше не готовимся к тому, что наши госбанки могут отключить от долларовых расчетов? Ведь именно этого наши власти так сильно боялись весь 2017 и 2018 годы, когда резко нарастили запасы кэша.

Не стоит забывать, что обязательства банков в иностранной валюте в стране все-таки $216 млрд. В том числе перед населением, которое может потребовать именно кэш — $90,1 млрд (на 1 января 2019).

Хватит ли $14 млрд в стране в случае набега вкладчиков в банки за своей валютой?

Или — что было бы единственным логичным объяснением избавления ЦБ от запасов кэша — властью уже принято внутреннее решение, что в случае проблем будет действовать «план Б» с принудительной конвертацией валютных вкладов в рубли при их выдаче?

Ближайшее время, когда кто-нибудь из журналистов сможет задать этот вопрос Эльвире Набиуллиной, наступит, увы, только через полтора месяца, 22 марта, когда состоится ее пресс-конференция по итогам заседания Совета Директоров ЦБ.

Но вот осмелится ли кто-то задать ей такие вопросы? Ведь неудобные вопросы чреваты исключением из «журналистского пула» ЦБ (проверено одним из авторов канала на собственном опыте)...

Telegram-канал «СерпомПо»