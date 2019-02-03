Японцы создали холодильник, в котором никогда не заканчивается пиво 7 3.02.2019, 14:33

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Умную бытовую технику показали миру на выставке в американском Лас-Вегасе.

Ученые японской компании DrinkShift создали холодильник с «бесконечным» количеством пива, передает hronika.info.

Умную бытовую технику впервые показали миру на международной выставке потребительской электроники (CES) в американском Лас-Вегасе.

Он позволяет хозяину не волноваться о своевременном пополнении запасов пива. Аппарат работает «в связке» с мобильным приложением. Техника отслеживает количество оставшихся бутылок и самостоятельно заказывать доставку новых, прежде чем старые запасы иссякнут. Предварительно пользователь выбирает свои любимые марки пива.

По факту малогабаритный холодильник вмещает 14 бутылок пива. Также он анализирует пивные пристрастия хозяина - сколько и когда он пьет, чтобы оптимизировать график доставки.

Пока неизвестно, когда устройство появится в продаже. Слоганом холодильника стало: «Мы создали мир, в котором у вас никогда не закончится пиво».