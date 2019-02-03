Дать отпор нарциссу: как усмирить Россию 1 3.02.2019, 14:56

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Победить кремлевскую пропаганду в психологической войне можно только одним методом.

В 2018 году международная группа ученых провела исследование, в какой мере той или иной нации присущ коллективный нарциссизм. Респонденты из 35 стран отвечали на вопросы о роли их родины в истории планеты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Science. Главным мировым нарциссом оказалась Россия: россияне считают, что их страна повлияла на 61% глобальных событий. Далее идут: Великобритания – 55%, Индия – 54%, Гонконг – 51%, Малайзия – 49%. Из неожиданного, США - на 22-м месте (29,6%). В Украине опрос не проводился. Что такое нарциссизм в государственном масштабе и как Украина может противостоять такому соседу - в материале LIGA.net.

Всемогущий или лузер

Психологи отмечают, что нарциссизм – это психическое нарушение, которое формируется на фоне детских травм. Такой человек живет двумя полярностями: или я грандиозен, или я ничтожество. Поэтому нарцисс либо очень успешен, либо полный неудачник. Он не может смириться со средним положением. Если у него не получается забраться на вершину, он занимается самоуничтожением. Его драйвер – быть лучше всех, чтобы не чувствовать себя никем.

"Но при этом есть доброкачественный и злокачественный нарциссизм", – отмечает психолог Артем Хмелевский. "Пример первого – человек, нацеленный на творческую самореализацию и достижения. Он способен и хочет конкурировать, чтобы добиваться своего. Такой нарцисс готов к горизонтальному, равному сотрудничеству с другими, он их замечает и слышит. Оказываясь на полюсе "я ничтожество", он способен подниматься и идти вперед, в отличии от нарцисса злокачественного", - говорит он.

Последним движет ущербная потребность быть выше другого. Он признает только вертикальные отношения: или я сверху, или я снизу. Поэтому ему важны не самореализация и достижения, а доминирование, самовозвышение, в том числе и за счет подавления и унижения других.

Как укротить надменного нарцисса, если он направляет свою агрессию на вас? Социальный психолог Вадим Васютинский предлагает использовать принцип ассертивности. Это – поведение в ситуации внешнего давления, когда вы корректно отстаиваете свои интересы, спокойно говорите "нет" тому, что не устраивает, и продолжаете тактично настаивать на своих правах.

"Единственное, к чему восприимчивы люди со злокачественным нарциссизмом – это лесть, похвала", – добавляет Артем Хмелевский. "А самое болезненное, что может быть для них – публичная критика. Особенно, если она конструктивна, обоснована и правдива. Это может нанести воинственному нарциссу моральный удар, от которого он не оправится", - утверждает специалист.

Как можно применить эти рекомендации к международным отношениям, когда одной стране приходится отражать нарциссичную агрессию другой?

Групповая самовлюбленность: украинско-российский контекст

Явление группового нарциссизма подробно изучал социальный психолог Эрих Фромм. Описывая как индивидуальное самообожание превращается в коллективное, он подчеркивал: чтобы выжить, любая группа должна подпитываться нарциссической энергией своих членов. Существование общности во многом зависит от того, воспринимается ли она ее представителями столь же серьезно, как собственная жизнь. Без этого группа вряд ли выживет, особенно в тех случаях, когда требуются жертвы, пишет Фромм.

Также ученый выделяет доброкачественную и злокачественную формы коллективного нарциссизма. Первая – это стремление общности выделиться на фоне других за счет экономических, научных и культурных достижений. А при злокачественной форме группа одержима собственной славой, историческими успехами и физическими преимуществами над другими.

Как приструнить коллективного нарцисса второго типа, Фромм особо не расписывает, но акцентирует: если речь идет об экономически бедной группе, ее агрессию можно сдерживать, соглашаясь с ее исключительностью и необыкновенностью.

В случае с Украиной, вынужденной на психологическом фронте защищаться от злокачественного нарциссизма отсталой России, это, конечно, не вариант. Как же быть?

Прежде всего следует обозначить, где происходит массовая битва смыслов между украинцами и россиянами. Этим полем боя является медийный фронт, на котором власти, СМИ и общественность обеих стран обмениваются телевизионными, печатными, радийными и онлайновыми обстрелами.

Таким образом, путь к победе над путинской Россией в психологической войне лежит через ее деморализацию в информационном пространстве. Но как этого добиться?

Стараться перехамить кремлевскую пропаганду – бесперспективное дело. Так можно разрядить свои эмоции, но агрессивного нарцисса это не деморализирует. Когда вы пытаетесь превзойти его в наглости, он еще больше убеждается в своей правоте и еще сильнее звереет

По "холодильнику" и "животу"

Украинские психологи, экстраполируя рекомендации на медийное противостояние Украины и России, подчеркивают: пытаться переплюнуть российскую злобу и цинизм – это тупиковый путь.

"Стараться перехамить кремлевскую пропаганду – бесперспективное дело. Так можно разрядить свои эмоции, но агрессивного нарцисса это не деморализирует. Когда вы пытаетесь превзойти его в наглости, он еще больше убеждается в своей правоте и еще сильнее звереет. Если наш интерес в том, чтобы не провоцировать противника на излишнюю агрессию, помимо той, что уже есть, моральные издевки с нашей стороны деструктивны", – отмечает социальный психолог Вадим Васютинский.

Его коллега Хмелевский, в свою очередь, считает, что у путинской России ярко выражены как враждебные нарциссические, так и параноидальные черты. Групповой нарцисс-параноик руководствуется не только шовинизмом, но и патологическим страхом, в основе которого лежит установка, что весь мир хочет его уничтожить. Переубедить в обратном, демонстрируя зеркальную агрессию, не получится – эффект будет противоположным, подчеркивает психолог.

Когда мы бьем по культурному, историческому и религиозному сознанию россиян, мы не делаем их слабее, а наоборот – усиливаем их наступательный гнев

"Это все равно, что тушить костер бензином. Если коллективным нарциссом движет бессознательное убеждение, что "я говно", он будет цепляться за "святость русской земли" и прочие мифологемы. Это – компенсаторный механизм, костыли, позволяющие как-то устоять. Поэтому, когда мы бьем по культурному, историческому и религиозному сознанию россиян, мы не делаем их слабее, а наоборот – усиливаем их наступательный гнев", – говорит Хмелевский.

Васютинский полагает, что в идеальном варианте украинские власти, СМИ и общественность должны реагировать на информационные провокации со стороны России по одному шаблону – редко, формально и лаконично.

Единственный способ сломить нарциссичного параноика – отделять в его сознании воображение от реальности, неустанно и методично рассказывая ему правду

"Если такие реакции будут многократно повторяться, для россиян это будет своеобразным тренингом. Они начнут привыкать, что Украина "не наша", и "великая Россия" ей уже малоинтересна. Но это небыстрый процесс. Нарциссизм – сложная вещь, требующая длительной терапии", – подчеркивает социальный психолог, добавляя, что в медиапространстве украинской стороне следует чаще акцентировать на конкретных достижениях, которых нет у России – например, безвиз.

Единственный способ сломить нарциссичного параноика – отделять в его сознании воображение от реальности, неустанно и методично рассказывая ему правду, отмечает Хмелевский. По его мнению, путинскую Россию также нужно бить по "холодильнику" и "животу". Апеллируя на конкретных примерах к плачевному состоянию ее экономики и демографии, подчеркивает психолог, гораздо больше шансов деморализовать "путинофилию", чем добиваться этого, стреляя по российской истории и культуре.

"Нарциссично-параноидальное общество крайне недоверчиво к чужим, – дополняет Хмелевский. – Но оно довольно чутко к своим, даже если они выступают против господствующей системы, и какими бы "предателями" их ни расценивали. Россияне скорее услышат антикремлевскую критику своих оппозиционных журналистов и политиков, чем украинских и западных. Поэтому нашим СМИ стоило бы почаще давать слово российским борцам с путинским режимом".