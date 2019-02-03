«Лукашенко пристально следил за его холдингом» 1 3.02.2019, 14:59

2,057

Вячеслав Бурский

Фото: Минск-Новости

В чем обвиняли задержанного гендиректора холдинга «БелОМО».

Силовики задержали гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского. Причины такого шага пока остаются неизвестными.

UDF.BY собрал интересные факты о руководителе.

Принял завод в тяжелое время

На Минском механическом заводе имени Вавилова Вячеслав Бурский работал с 1970 года. Одно время, в 80-х, с ним на предприятии трудился будущий премьер-министр Андрей Кобяков.

Директором предприятия и руководителем холдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский стал в очень непростое время – в 1992 году. Удивительно, но в этом кресле ему удалось продержаться четверть века.

Принимал непопулярные решения

Например, Бурский закрыл производство фотоаппаратов на вилейском заводе «Зенит»: комплектующие выпускались за пределами независимой Беларуси и их поставки прекратились. Вместе с тем ни один завод при руководстве Бурского закрыт не был.

Незадолго до президентских выборов 2001 года руководитель страны посетил Минский механический завод им. Вавилова, где остался удовлетворен отдачей от господдержки. Лукашенко также обещал новые деньги на техперевооружение и реконструкцию.

"

Спустя пять лет во время третьего Всебелорусского народного собрания Лукашенко привел сохраненный холдинг в качестве положительного примера заботы государства:

«Эти доморощенные, помните, говорили: «Зачем нам это, давайте кастрюли делать на ВПК». Это называлось «конверсией». Я это остановил. Я знал, что БелОМО, «Агат» развалить можно в течение полугода».

Получил две награды из рук Лукашенко

В 2008 году Вячеслав Бурский был награжден руководителем страны орденом Отечества III степени, а несколько лет назад – орденом Отечества II степени.

Обвинялся в создании «квартиры» в здании заводоуправления

Полгода назад в СМИ был опубликован критический материал о ситуации на «БелОМО», в котором отмечалось:

«В здании заводоуправления для генерального директора создана однокомнатная квартира со всем необходимым для отдыха: кондиционером, светильниками, шкафами-купе, кухней с фильтрами воды, холодильником и бытовой техникой, современной системой отопления, мягкой мебелью, душевой кабиной, туалетом…»

Фото: belprauda.org

Фото: belprauda.org

Хвалил молодежь за прагматичность

В отличие от многих людей в возрасте Вячеслав Бурский был доволен молодежью, сравнивая ситуацию с советскими временами.

Фото: director.by

«Скажу так: молодежь стала очень прагматичной. Мое поколение по-другому воспитывали, условия были иными. Раньше как? Все находились под государственным зонтиком и считали, что государство должно обеспечить работой, квартирой, зарплатой. А сегодня молодые понимают: никто никому ничего давать не обязан. Ты должен работать сам. И поэтому с людьми становится проще разговаривать», – говорил гендиректор холдинга «БелОМО».

Бурский обращал внимание, что и общество в целом стало ответственнее.