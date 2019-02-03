Бросай вызов «сильным» Николай Дедок

3.02.2019, 15:18

Ты не один.

Они отобрали у тебя все. Просто по факту рождения. В школе научили сидеть молча, не задавать неудобных вопросов, не выделяться и быть как все. В универе – внимать бредням дедов-комсомольцев и теток с начесами, от благосклонности которых к тебе лично зависит твоя оценка-зачет-диплом. Проконтролируют, чтобы ты сходил на ненужные тебе выборы: под хорошо известными угрозами. Бывает, что и не повезет, вышвырнут из общаги – поживи в бараке, пока проходят господские игры. А потом работа – редко когда любимая, чаще за гроши. Съемная квартира, ежедневный выбор самых дешевых продуктов в магазине. Отдай 1\3 своей жизни им в аренду, получи за это право существовать. Неравнозначная сделка, но сильные мира сего тебя не спрашивают, просто ставят перед фактом. Не нравится? Уезжай, и надейся, что “где-то там будет лучше”, что где-то к тебе отнесутся человечней.

Ни на одной из этих стадий тебе не предложат принять решение. Не спросят твоего мнения. Не позволят критиковать. На попытыку заявить о своем мнении – посмотрят как на юродивого, и это в лучшем случае. Твое место уже готово: стань и маршируй, за тебя есть кому думать.

Единственный пропуск в мир сильных – это покорность. Видели лица министров на совещаниях с президентом? Видели опущенные головы, потупленные взгляды, подобострастное “извините” и “Александр Григорьевич”? Такова вся их вертикаль, снизу доверху. От участкового мента до премьер-министра. Чтобы получить возможность жить чуть лучше, чем все, тебе предложат в нее встроиться: стать милиционером, прокурором, судьей, сотрудником исполкома, “депутатом”… Совершать мерзости – прежде всего, перед самим собой. Подчиненный должен забыть о чувстве собственного достоинства. Его нет. Есть приказ и желание тех, кто главнее. Наверх пробиваются лишь те, кто умеет его быстрей и правильней угадать. Подольститься, угодить, унизить себя. Это негативный отбор – на самый верх пробивается лишь отборнейшая мразь.

В этом бесчеловечном двигателе, чье топливо – концентрат зла, есть лишь один выход наружу. И протиснуться в него можно, лишь скинув страх.

Твой единственный шанс остаться человеком – бросать вызов сильным.

Они могут отобрать у тебя выбор, власть над своей жизнью, перспективы, имущество, свободу, даже жизнь. Но никогда не отнимут твое право бросить им вызов. Встать и сказать: “нет” там, где они кивают. Встать и сказать “да”, там где они отказываются. Поступать так, как другие боятся: называть черное – черным, а белое – белым. Делать справедливое и отказываться делать не справедливое – без компромиссов и всяких “если”, какие бы кары тебе не грозили.

В конце концов у них остается только один инструмент, чтобы управлять тобой – это страх. Страх наказания, страх насилия. Нет, даже не само наказание – ведь даже их огромных ресурсов никогда не хватит, чтобы посадить каждого и заткнуть рот всем. А именно страх, что я – ИМЕННО Я – потерплю, буду избит, уволен, посажен… Не бойся. Будущее принадлежит смелым.

“Плетью обуха не перешибешь”, “Везде так”, “Ты ничего не изменишь”, “Надо уметь приспосабливаться”, “Мир несправедлив” – сколько раз каждый слышал эти фразы? Так оправдывают себя те, у кого совсем не осталось смелости. Очень немногие люди говорят, что несправедливость – это хорошо и правильно, что насилие сильного над слабым – это добро. В основном даже самый последний конформист в глубине души понимает, что Система – это зло. Ведь люди наделены врожденным чувством справедливости, которое, сколько бы не глушилось, с детства и до самой смерти будет говорить: бросай вызов сильным!

Сколько я вглядывался в глаза ГУБОПовцев, КГБшников, прочих ментов – я не видел в них смелости. Я не видел героев, комиссраов Мегрэ, Эркюлей Пуаро, Глебов Жегловых. Обыкновенная трусливая шваль, посредственности. Гопники. Все они примкнули к сильной стороне, к государственной машине, залезли под ее крылышко и служат тем, кто сильнее. Никто не смел настолько, чтобы противопоставить себя ей, хотя они прекрасно понимают – не сомневайтесь в этом! – всю мерзость и несправедливость того, что делают. Голос совести глушат деньги, власть, привилегии. А смелые они, лишь когда их толпа, а ты – один.

Поэтому не бойся – бросай вызов сильным!

Конечно, сильные будут бить в ответ. Этого стоит ждать, стоит быть к этому готовым. Выгонят на улицы быков в черной форме, пустят тебе домой быдло в масках, поставят шпионов прослушивать твой телефон, а участковых – мониторить твои соцсети в поисках неправильных слов и словосочетаний. Пузатые дядьки в парламенте проголосуют за новый закон, запрещающий тебе открывать рот, а скот в погонах получит новые водометы и щиты с элеткрошокерами.

Тем временем “сторонники диалога” и “конструктивные” с разных сторон будут вкрадчиво шипеть о том, что “конфронтация ни к чему не приведет”, “нужно уметь договариваться” и что “лимит на революции исчерпан”. Сходят в нужные кабинеты, получат нужные инструкции. Приведут красивые примеры из истории, будут саботировать любой взрыв недовольства от таких, как ты, получая за это свои тридцать серебренников и пустую надежду занять место рядом с сильными. Где-то в районе подставки для ног.

И когда тебе кажется, что все бесполезно, сил больше нет, что все, что ты делаешь – не нужно никому, вспомни: ты не один.

В самое тяжелое время – ты не один. Тебя понимают, поддерживают и любят больше, чем ты можешь себе представить. И до того, как начал страдать ты, безвестные тысячи и миллионы страдали стократ больше тебя ради правды в своем сердце. Они с тобой. Ты не один.

Стоя лицом к стене под взглядом зверья, ждущего удобного момента, чтобы тебе врезать, помни – ты не один. И когда часами дрожишь от холода на дощатом полу штрафного изолятора, согревая бетонные стены своим дыханием – ты не один. И когда сидишь в наручниках в душном стакане автозака – ты не один.

Чем больше смотришь на них и то, что они делают, тем больше понимаешь, что твоя борьба это не борьба твух политических течений, двух идеологий и даже не двух мировоззрений. Это борьба добра со злом, свободы с рабством.

Есть абсолютные понятия, которые ведут человечество к свету, вопреки воле властвующих: ложь не может быть правдой. Несправедливость не может быть нормой. Сильный, унижающий слабого, должен быть наказан. Восстание – не преступление, а право.

Стой на этом твердо, и не упадешь. И бросай вызов сильным: ты не один.

Николай Дедок