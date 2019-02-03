Кандидат от партии «Сила людей» подал документы в ЦИК Украины 3.02.2019, 15:23

Дмитрий Гнап

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап будет баллотироваться в президенты страны.

Экс-расследователь Дмитрий Гнап подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Об этом он сообщил, выложив соответствующее видео на своем Facebook.

"Мы это сделали, получили справку о регистрации в ЦИК", - сказал кандидат.

Напомним, бывшему журналисту-расследователю Дмитрию Гнапу удалось собрать около 3 миллионов гривен для регистрации кандидатом в президенты.

На 10-м всеукраинском съезде партии Сила людей кандидатом в президенты Украины выдвинули экс-журналиста Дмитрия Гнапа.

По словам будущего кандидата для проведения президентской кампании нужно будет еще 1,5-2 млн грн.

С 31 декабря 2018 до 3 февраля 2019 включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.