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Сколько товаров в магазинах-«тюбетейках» продаются с нарушениями

  • 3.02.2019, 15:45
Архивное фото mlyn.by

Результат впечатляет.

Практически 100% товара в магазинах-«тюбетейках», где прошли мониторинги Гродненской областной инспекции Госстандарта, реализуется с нарушениями, сообщает региональная газета «Перспектива».

В 2018 году специалисты проверили 62 субъекта хозяйствования, которые торговали товарами легкой промышленности из Средней Азии.

Как рассказала начальник отдела государственного надзора за соблюдением технических регламентов и стандартов областной инспекции Госстандарта Галина Валентукевич, это магазины с такими названиями, как «Солнечный Ташкент», «Твой рай», «Одежда для всех», «Азамат», «Большой выбор», «Нарасхват» и т.д. 

Хотя торговые точки принадлежат разным юридическим лицам, их объединяет большой выбор товаров для женщин, мужчин и детей по низким ценам и… этикетки, заполненные от руки: практически весь товар маркируется на месте. 

Осмотр и оценку прошли 2308 наименований продукции, из которых вопросы вызвали 2293 – 99, 4 % от общего числа.

Среди наиболее распространенных нарушений – наличие маркировки только на иностранном языке; отсутствие названия модели, артикула изделия, вида и массовой доли натурального и химического сырья; невозможность установить изготовителя и его юридический адрес и т.д.

Также у большинства товаров не было документов, которые подтверждают его безопасность и соответствие техническим регламентам Таможенного союза. 

Субъектам, допустившим нарушения, запретили реализацию 2280 партий продукции на общую сумму более 233 тысяч рублей и составили 65 протоколов об административных правонарушениях.


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