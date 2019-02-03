Епифаний официально стал главой новой церкви в Украине 3.02.2019, 15:53

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Предстоятель единой православной церкви Украины Епифаний

Фото: Українська правда

Церемония интронизации прошла в Софийском соборе Киева.

Церемония интронизации Епифания состоялась в его день рождения. 3 февраля он отмечает свое 40-летие, сообщает liga.net.

Сегодня, 3 февраля, Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины.

Божественная литургия (публичное богослужение) прошла в Софийском соборе в Киеве. С момента интронизации он официально стал стал предстоятелем ПЦУ и митрополитом Киевским и всея Украины. После этого члены Синода на первом заседании должны окончательно утвердить соответствующие должности.

У Софії Київській триває інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія pic.twitter.com/gk0FFfG7d5 — Ukrinform (@UKRINFORM) 3 февраля 2019 г.

На церемонию не прибыл почетный патриарх Филарет. Он находится в больнице, состояние его здоровья ухудшилось.

"Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное приветствие", - цитирует Громадське представителя ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зорю).