Первый громкий коррупционный скандал в новом году 1 3.02.2019, 16:27

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Задержание топ-менеджера регионального агрохолдинга открыло черную коррупционную книгу года в Беларуси.

Несмотря на тот факт, что белорусская коррупция остается крепким мировым «середнячком» в рейтингеTransparency International, рост коррупции зафиксирован более чем на 60% в сравнении с 2017 годом, пишет officelife.media.

По данным Генеральной прокуратуры, самыми коррумпированными в Беларуси являются госуправление, сельское хозяйство и транспорт (первая тройка). Именно здесь чаще других осуществляются дача либо получение взятки или хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Возможно, именно по причине всплеска коррупционных преступлений в нашей стране для экс-главы Главного управления потребительского рынка Сергея Барисевича обвинение запросило беспрецедентные 14 лет лишения свободы.

Масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания — и вот на скамье подсудимых директора комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством комбината школьного питания Ленинского района. Среди обвиняемых в том числе и 11 женщин, сетующих на то, что система поборов сложилась до них, и, чтобы сохранить работу, пришлось в нее вписаться.

Причиной распространения коррупции в Минске глава КГБ назвал попустительство со стороны столичной власти, которая сама же и создала «благодатную среду» для этого явления.

"Не гнушались ничем. Деньги брали в том числе и со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. В преступную деятельность втянули десятки должностных лиц разного уровня", - сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик

Приговор Барисевичу вынесут уже 18 февраля. Он может стать одним из самых суровых в истории коррупционных преступлений. На сегодняшний день рекорд принадлежит бывшему первому заместителю председателя Мингорисполкома Игорю Васильеву. За вымогательство взятки в размере 500 тысяч долларов в феврале 2013 года Минский областной суд приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.

На сегодняшний день рекорд принадлежит бывшему первому заместителю председателя Мингорисполкома Игорю Васильеву. За вымогательство взятки в размере 500 тысяч долларов в феврале 2013 года Минский областной суд приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.

Несмотря на тот факт, что Генеральная прокуратура провела для чиновников экскурсию в СИЗО № 1 по улице Володарского, этот способ борьбы с коррупцией весомых плодов не дал. Говорят, что чиновники даже пробовали шутить, хотя, как только переступали порог режимного заведения, улыбка исчезала с их лиц. Вероятно, идея прокуратуры заключалась в том, чтобы ознакомить должностных лиц с условиями содержания заключенных, после чего у чиновников должно было отпасть всякое желание брать взятки.

Однако не так давно президент Александр Лукашенко отправил в отставку министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко. Официальным поводом лишения чиновников постов стало непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

По имеющейся информации, своих должностей оба министра лишились из-за коррупционного скандала вокруг директора Дворца спорта Сергея Прановича. Следственный комитет выявил факты получения последним взяток на сумму свыше 78 тысяч рублей за шестилетний период работы на должности. По результатам расследования установлено 178 эпизодов противоправной деятельности Прановича.

Сейчас бывший директор находится под стражей, а на его имущество (общей суммой свыше 370 тысяч рублей) наложен арест. Действия бывшего директора Дворца спорта квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. В их числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, а также получение взятки и мошенничество.

Удивительно, но факт: Пранович брал взятки у торговцев, организаторов выставок и даже представителей спортивных команд практически всем, чем представлялось возможным. Как установило следствие, Прановичу привозили дрели, микроволновки, шуруповерты и даже несли билеты на концерты. Во время обыска было изъято только лишь алкогольных напитков на сумму 5 тысяч долларов. Кроме того, установлено, что бывший директор вел практику использования «откатов», когда по заказу Дворца спорта велись какие-либо работы.

Но все же самым масштабным коррупционным скандалом за всю историю независимой Беларуси можно смело назвать так называемое «дело врачей». По состоянию на 30 января 2019 года Комитет государственной безопасности ведет предварительное следствие по четырем уголовным делам, в рамках которых процессуальные статусы обвиняемых и подозреваемых имеют 93 человека, из них 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники либо учредители, а также руководители и работники коммерческих структур.

На одном из судебных заседаний обвиняемые Игорь Лосицкий и Владимир Кравченок после более часа зачитывания обвинения полностью признали вину в получении взяток в особо крупном размере. Согласно оглашенному обвинению, сумма взяток от представителей коммерческих фирм за решение вопросов закупки медоборудования составила от 300 белорусских рублей до 15 тысяч долларов. Задержание Лосицкого было одним из самых громких эпизодов масштабного дела о коррупции в Минздраве, но, как оказалось, взятки, которые вменяются Лосицкому и его подельнику Кравченку, в десятки и сотни раз меньше, чем у других фигурантов «дела медиков». Однако на днях государственный обвинитель успел запросить для бывшего главного врача 12-й стоматологической клиники Владимира Кравченка пять лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для бывшего заместителя министра Игоря Лосицкого и того более — шесть лет лишения свободы. При этом стоит отметить, что Лосицкий и Кравченок признали вину и погасили причиненный ущерб в полном объеме на стадии предварительного следствия.

А вот для бывшего главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько, которого, по его словам, «бес попутал», уже все определено. Он приговорен к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение и лишен права занимать связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями должности в течение пяти лет. Руководитель центра реабилитации и бальнеолечения был задержан в минувшем году в рамках нашумевшего «дела медиков» по подозрению в коррупции. Чиновник был обвинен в получении взятки от гендиректора ОДО «Геол-М» Владимира Ладутько за закупку медицинского оборудования для медцентра. Защита пока не заявила о планах оспаривать решение суда.

Еще одним фигурантом «дела врачей», по которому уже проходят судебные заседания, является главный внештатный патологоанатом Минздрава Аркадий Пучков. Согласно предъявленному обвинению, на протяжении 13 лет Пучкову носили взятки около 15 санитаров, за это время он принял от них не менее 56 тысяч рублей, что считается незаконным вознаграждением в особо крупном размере. Также, по словам прокурора, в начале февраля 2008 года Пучков получал от владельца магазина ритуальных товаров 15–26 рублей в качестве незаконного вознаграждения, а в начале 2010 года суммы увеличились в два раза. В начале 2013 года суммы взяток уже составляли 250 рублей, в начале 2015-го — более 500 рублей в месяц. Где встретит свой 70-летний юбилей Аркадий Пучков, пока неизвестно. Судебные заседания продолжаются.

Некоторых фигурантов громкого дела о коррупции в Минздраве выпустили из «американки» еще на стадии предварительного расследования, им изменили меру пресечения, уголовные дела не закрыли. Некоторые фигуранты «дела медиков», как те, кто обвиняется в получении взяток, так и те, кого задерживали за дачу взяток, написали явки с повинной на имя председателя КГБ и сотрудничали со следствием, многим была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и домашний арест. Вероятно, именно на этом основании изменили меру пресечения бывшему директору РНПЦ травматологии и ортопедии Александру Белецкому, который до этого был задержан и помещен в СИЗО КГБ в рамках «дела медиков» в начале лета 2018 года. Тогда по белорусскому телевидению показали оперативные съемки, на которых видно, как из тайников в его гараже сотрудники КГБ изымают сотни тысяч долларов. По последним данным, гражданин Белецкий находится под домашним арестом, в настоящее время он нигде не работает.

Прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» задержали главу акционерного общества Валерия Касперовича вместе с его бывшим заместителем и руководителем одной из частных компаний Витебска.

И вот, несмотря на недавнее заявление министра внутренних дел Игоря Шуневича о том, что в Беларуси эффективность борьбы с коррупцией очень высока, приходит известие, что в Витебске силами ОМОНа прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» задержали главу акционерного общества Валерия Касперовича вместе с его бывшим заместителем и руководителем одной из частных компаний Витебска. Официальным поводом для задержания должностных лиц стала взятка в размере около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Также, как поясняют в УВД Витебского облисполкома, действия должностных лиц предприятия, являющегося базовым логистическим центром ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», позволяли получать не только заработную плату и поощрительные бонусы, в разы превышающие средние в отрасли по республике, но и взятки от представителей коммерческих организаций-партнеров. Выстроенная схема заключалась в привлечении к сотрудничеству субъектов хозяйствования частной формы собственности для создания цепочки необоснованного посредничества при закупке товаров для перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий области. В дальнейшем товары поставлялись по завышенной стоимости, что существенно отражалось на себестоимости продукции и конечной отпускной цене. На сегодняшний момент в отношении должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства и имущество подозреваемых лиц наложен арест.