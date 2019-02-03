Политтехнолог: У Лукашенко не получится победить Telegram 1 3.02.2019, 16:32

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Есть вопросы к мониторинговой службе диктатора.

Российский политтехнолог Марат Баширов в своем авторском телеграм-канале «Политджойстик» отозвался на недавние заявления Александра Лукашенко об интернете. Лукашенко заметил, что белорусские СМИ слабы в противоборстве «с разного рода каналами, страницами и сайтами», которые проводят информационные атаки на Беларусь. Баширов считает, что это неправильная постановка вопроса:

«Не могу представить себе, что президент Путин начнет переживать из-за телеграм-каналов. А Лукашенко всерьез проводит совещание и обсуждает "вопросы отражения информационных провокаций, выявления информационных угроз и оценки рисков". Возможно, ему приносят распечатки самых злых постов в телеграме, но тогда это вопрос к его мониторинговой службе — не сам же он серфит в интернете.

На самом деле, к Республике Беларусь приковывается все больше и больше внимания. Все чувствуют, что идет большая игра на сближение стран, и информационный фон всего лишь следует за новостями от Лукашенко и Путина. Поэтому, возможно стоит поставить вопрос не о запретах тех же телеграм-каналов в РБ (их и в России-то блокировать не могут), а о пересмотре информационной политики», - отметил политолог.