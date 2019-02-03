СМИ: Макрон планирует провести во Франции референдум 3.02.2019, 16:44

Референдум может состояться в день выборов в Европейский парламент.

Президент Франции Эммануэль Макрон думает над проведением референдума из-за кризиса, вызванного массовыми протестами "желтых жилетов", передает "Новое время" со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

По информации издания, референдум может состояться в день выборов в Европейский парламент - 26 мая и шансы на его проведение "очень высокие".

Также сообщается, что отдел министерства внутренних дел Франции, который отвечает за майские выборы, на этой неделе начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги, чтобы подготовить конверты и бюллетени для голосования.

В то же время, какие именно вопросы будут выдвинуты на всенародном волеизъявлении, пока неизвестно.

Однако, на дебаты президент сформулировал следующие вопросы: Какие налоги нужно снизить? На что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке? Не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров? Не следует чаще проводить референдумы и кто может их инициировать?

Ожидается, что дебаты будут продолжаться до 15 марта.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестировать вышли французские школьники и студенты.