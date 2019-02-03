Видеофакт: Кот стал звездой матча английской Премьер-лиги 1 3.02.2019, 16:59

Животное на две минуты остановило матч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».

Матч 25-го тура АПЛ «Эвертон» – «Вулверхэмптон» был остановлен на две минуты в середине второго тайма – на поле «Гудисон Парка» выбежал черный кот, пишет sports.ru.

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other! 😆🐈



We all know a cat lover who will love this 😊 pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) 2 февраля 2019 г.

Животное пробежало практически все поле, остановилось возле ворот и убежало в подтрибунку после помощи от стюардов. Игроки и судья не трогали кота и смотрели за происходящим вместе с веселившимися болельщиками – они проводили неожиданного гостя смехом и аплодисментами.

Комментатор Sky Sports даже сказал, что это, возможно, самое интересное, что произошло на «Гудисоне» в этом сезоне.

Для болельщиков «Эвертона» забег кота наверняка стал самым позитивным моментом дня – «ириски» проиграли 1:3 и идут в таблице лишь девятыми.

«В Португалии, откуда я родом, черный кот к неудаче, поэтому я больше никогда не хочу видеть кошек», – сказал после матча тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.