Северная Корея поддержала Мадуро 2 3.02.2019, 17:07

Николас Мадуро

Венесуэльского узурпатора поддержала еще одна диктатура.

МИД КНДР осудил «попытки свержения законного президента Венесуэлы» Николаса Мадуро.

Об этом сообщает «Новое время» cо ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИД Северной Кореи считают попытки свергнуть Мадуро «вмешательством внешних сил во внутренние дела страны».

«Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с Конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права», — заявил представитель министерства.

Он выразил твердую поддержку правительству Мадуро: люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир, «всегда будут на стороне правительства Венесуэлы».