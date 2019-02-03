Северная Корея поддержала Мадуро

Северная Корея поддержала Мадуро2
- 3.02.2019, 17:07
Венесуэльского узурпатора поддержала еще одна диктатура.
МИД КНДР осудил «попытки свержения законного президента Венесуэлы» Николаса Мадуро.
Об этом сообщает «Новое время» cо ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В МИД Северной Кореи считают попытки свергнуть Мадуро «вмешательством внешних сил во внутренние дела страны».
«Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с Конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права», — заявил представитель министерства.
Он выразил твердую поддержку правительству Мадуро: люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир, «всегда будут на стороне правительства Венесуэлы».