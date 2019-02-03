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Павел Гриб, которого ФСБ похитила в Беларуси: Я чувствовал, что не вернусь

  • 3.02.2019, 17:16
Павел Гриб

Политзаключенный написал письмо из российской тюрьмы.

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого российские власти обвиняют в подготовке теракта, написал письмо в российскую «Новую газету». Парень пишет, что его ждет или тюрьма на долгие годы, или смерть, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем.

 «Маловероятно, что скоро все закончится. Я вижу такую перспективу: либо смерть, либо тюрьма, где мне предстоит пробыть следующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду. Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет», – цитирует Павла Гриба «Новая газета».

Украинский политзаключенный пишет: когда он ехал на встречу с девушкой Татьяной Ершовой в Гомель, он понимал, что это провокация. Напомним, перед встречей ФСБ под угрозой уголовного преследования заставила девушку сотрудничать.

«Я понимаю, что не виноват, но я, как зверь в капкане. Виню себя вот в чем: я знал, куда и для кого еду, и чувствовал, что не вернусь. Но, не послушав ничьих предостережений, я поехал. Мысль такая: не страдать напрасно. Я не мог все полностью предвидеть. Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан. Зачем я поперся в капкан, зная, что некоторые обстоятельства и обещания заставляют сделать неслыханное? Затем я только убедился в том, что подозревал. Ценой своей свободны и жизни. Наибольшее разочарование в том, что мои опасения сбылись. Меня действительно сдали и предали по слабой воле. Едва ли мне было предначертано каким-либо таким спонтанным и непонятным мне решением тут оказаться. И не дай бог тут остаться навсегда и помереть», – говорит Гриб.

Ранее украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 20-летний Гриб «находится на грани жизни и смерти». Ему срочно нужна операция на сердце, его состояние здоровья «сверхкритическое». Медики нашли у Гриба ряд тяжелых заболеваний, но администрация СИЗО его состояние здоровья игнорирует.


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