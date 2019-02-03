Brexit: Мэй заявила о новых идеях в переговорах с ЕС 3.02.2019, 17:25

Тереза Мэй

ФОто: AP

Премьер Великобритании сказала, что Brexit состоится 29 марта 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев (для возобновления переговоров с ЕС по Brexit/ru/news/2019/2/3/322260/). Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Sunday Telegraph.

"Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Британию и Северную Ирландию, я буду иметь в распоряжении свежий мандат (от парламента, - ред.), новые идеи и новую решимость согласовать прагматичное решение", - сказала она.

Мэй считает, что существует "путь", который позволит получить поддержку большинства депутатов палаты общин британского парламента и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Мэй отвергла обвинения, что возобновление переговоров с ЕС, посвященных "страховочному плану" по ирландской границе, угрожает мирному процессу в Северной Ирландии.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - сказала она.