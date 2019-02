Стоит ли белорусам беспокоиться из-за китайских кредитов? 3.02.2019, 17:32

Шри-Ланка попала в каббалу из-за долгов Китаю.

Китай своими кредитами в рамках проекта «Один пояс – один путь» довел юго-азиатскую страну до того, что та сейчас вынуждена расплачиваться собственной территорией. От китайских финансов почти никогда не отказывалась и Беларусь. Стоит ли нам также беспокоиться о своем будущем - разбирался «Белсат».

Страна просит денег у Китая и платит за это своей территорией

Как сообщают The New York Times и The Wall Street Journal, к финансовой зависимости от Пекина Шри-Ланку привело строительство за китайские кредиты нового порта. Началось все с того, что Шри-Ланка оказалась в изоляции из-за нарушений прав человека и по этой причине начала опираться на финансовую поддержку Китая. Несмотря на предостережения экспертов, президент Махинда Раджапакса взял кредит, чтобы построить в стране второй порт. По традиции, Китай не только дал деньги на сам порт, но и прислал свою компанию с работниками, которые должны были его построить.

В 2010 году порт был открыт. Но востребованным так и не стал. Это не помешало обратиться за очередным кредитом к Китаю, благодаря которому в порту силами китайских компаний построили индустриальный парк и аэропорт. В 2015 году Раджапакса проиграл выборы. А новое правительство не сумело обслуживать накопленный долг. В результате власти передали порт и прилегающую территорию на 99 лет Китаю.

Не менее 7 млрд долларов кредитов для Беларуси

Одним из регулярных получателей китайских кредитов является и Беларусь. Страны вместе соорудили под Минском индустриальный парк «Великий Камень». За китайские деньги в нашей стране строят дома и стадионы, ремонтируют дороги, работают совместные предприятия, как, например, «Geely». Налажено сотрудничество и в военной сфере. А китайцы в Беларуси находятся в лидерах среди трудящихся-иммигрантов.

По данным белорусского посольства в КНР, при финансовой поддержке китайских банков в Беларуси реализуется или уже реализовано 27 крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов в различных отраслях более чем на 7 млрд долларов. По словам Александра Лукашенко, есть еще большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов.

Безопасно ли брать кредиты у Китая?

Как отметил в комментарии эксперт по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин, с возможной китайской экспансией не все так однозначно. Он подчеркнул, что в вопросе инвестиций Китай отдает предпочтение не бедным странам, а средне- и даже высокообеспеченным. Тем не менее, азиатские, африканские и латиноамериканские страны все чаще берут кредиты у Китая, чтобы диверсифицировать свои кредиты. И в связи с тем, что Пекин инвестирует иногда в довольно рискованные страны (например, Зимбабве), на Западе уже обвиняют КНР в неоколониализме, когда финансово зависимые страны заставляют либо давать такие преференции, как на Шри-Ланке, либо поддерживать Пекин на политическом поле, как в случае с Камбоджей.

Но, считает эксперт, скорее всего Китай просто ищет развитие путей для взаимовыгодной торговли. Именно на развитие торговых коридоров и была направлена инициатива «Один пояс – один путь». Особенно это касается более далеких от Китая регионов – Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. А подозрения в неоколониализме, по мнению Евгения Красулина, наоборот препятствуют этому и отталкивают от КНР правительства слаборазвитых государств.

Поэтому Китай действует более осторожно. Например, в случае, если какая-то далекая страна не может выплатить долги, Китай может их отменить, как это произошло в случае Зимбабве и Венесуэлы. Или китайские инвесторы просто не будут вкладывать средства туда, где они могут превратиться в плохие инвестиции, как, например, в белорусском «Великом Камне».

Если бы Китай действительно хотел привязать к себе страны, он бы наоборот «вбухивал» деньги в бедные страны, а «потом бы появился внезапно и сказал: отдайте мне деньгами, или отдавайте свои земли, заводы, пути сообщения и так далее», – полагает Евгений Красулин.

Эксперт не исключает, что в случае изменения внутренней политической или экономической ситуации, Китай «может появиться на крыльце с требованием вернуть все и сразу». Правда тогда Пекину будет не до дальних территорий. При этом, многое зависит от национальных правительств и их способности проанализировать проекты, в которые готов инвестировать Китай. Если власти сумеют оценить плюсы и минусы сотрудничества с этой страной, то проблемы не будет, подытожил собеседник.