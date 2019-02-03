Агент о Милевском: Владимирович «отвозил» Паулиньо и Каннаваро 3.02.2019, 18:02

Александр Попков считает, что деньги в футболе ничего не значат.

Агент украинского нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков в Инстаграме прокомментировал победу белорусского клуба над китайским "Гуанчжоу" (2:0) в рамках сбора в ОАЭ, пишет "Прессбол".

Владимирович "отвозил" Паулиньо и Каннаваро. Кабанчик (Артем Милевский. — Прим.) отметился двумя ассистами и один раз получил от "чудака", который получает 41000 евро в сутки. Браво, Брест, деньги в футбол не играют. Отомстил Владимирович своему итальянскому другу Фабио за четвертьфинал 2006 года. На очереди Халк и его команда.