Раскрыт секрет яйца из Intagram, побившего мировой рекорд по лайкам 1 3.02.2019, 18:13

За короткое время куриное яйцо получило около 52 миллионов лайков.

Самое популярное фото куриного яйца в Instagram, набравшее самое большое количество лайков в истории соцсети, оказалось креативной рекламой стримингового сервиса Hulu. Об этом говорится на аккаунте world_record_egg, пишет strana.ua.

На странице появилось 5 яиц. Вначале фото представляло собой куриное яйцо на белом фоне. Подпись к посту призывала людей ставить как можно больше лайков. Хозяин странички якобы захотел в шутку сделать фотографию обычного яйца в сети самым популярным. Другие юзеры поддержали эту идею. За короткое время куриное яйцо получило около 52 миллионов лайков.

Позже рекордсмен дал трещину. Скорлупа лопалась все сильнее. Пользователи поняли, что скоро из яйца должен кто-то вылупиться. На пятом по счету фото изображено потрескавшееся яйцо, похожее на мяч для американского футбола.

Это неслучайно, потому что уже в воскресенье, 3 февраля, в США состоится Супербоул. Это спортивное мероприятие считается одним из самых популярных в Америке. Во время него транслируют самую дорогую рекламу. "Ожидание окончено. Всё раскроется в это воскресенье во время Супербоула. Смотрите его первыми на Hulu", - говорится в подписи под фото.

До куриного яйца рекордсменом было фото дочери Кайли Дженнер, которое набрало более 18 млн лайков. Как выяснилось, Кайли Дженнер признала популярность яйца и тоже оставила лайк под фото. В мировой топ-5 постов также входят пост, в котором Джастин Бибер признается в любви Хейли Болдуин, фотография рэпера XXXTentacion, выложенная перед его гибелью, пост певицы Арианы Гранде о смерти ее экс-бойфренда и близкого друга Мака Миллера - 13 миллионов лайков.